Владимир Гладков: «Всегда готов к выезду на маршрут»

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В семь утра в любую пору года автолавка под управлением водителя транспортного участка райпо Владимира Гладкова готова к выезду. Три года трудится молодой водитель в торговой организации, но добросовестным и ответственным отношением к выполняемым обязанностям заслужил уважение руководства и коллег.

Автолавка Владимира Гладкова всегда готова к выезду на маршрут. Фото Валентины Кравцовой.

Водителем в райпотребобществе Владимир Сергеевич начал работать ещё во время учёбы в Мстиславском колледже: получив водительские права, подрабатывал на каникулах. Отслужив срочную службу, вернулся в райпо. Ему нравится работать в дружном и сплочённом коллективе этой организации.

В зоне обслуживания Владимира Гладкова населённые пункты Кричевского района: Комаровка, Мирное, Бродок. Всего в маршруте автомагазина 10 деревень. В среднем за день показания спидометра автолавки увеличиваются на 200 километров. Несложные подсчёты показывают, что за рабочую неделю он проезжает 1000 километров. Выходные дни у Владимира Сергеевича — среда и воскресенье. Молодого человека такой рабочий график вполне устраивает.

— В среду нахожу час-другой, чтобы осмотреть автомобиль, произвести текущий ремонт и наладку, — рассказывает Владимир Гладков. — Ведь нагрузка на технику достаточно серьёзная, если учесть, что маршрут пролегает не только по асфальтированным дорогам, но и по просёлкам.

Все продукты и товары первой необходимости в автолавку загружают в Мстиславле, в Кричеве — хлеб. Продавцом в автомагазине работает Оксана Васильева, которая отзывается о молодом водителе как о порядочном трудолюбивом человеке.

— Владимир помогает погрузить товар, спокойно относится к тому, что иногда приходится задержаться на работе, ведь люди, которых мы обслуживаем — в основном пожилые и требуют особого внимания, — говорит Оксана Валерьевна.

За личный вклад в развитие потребительской кооперации, добросовестное и качественное выполнение служебных обязанностей Владимир Гладков к профессиональному празднику был награждён Почётной грамотой райпотребобщества.

Валентина ЕЗЕПОВА.