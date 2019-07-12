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Владимир Гладков: «Всегда готов к выезду на маршрут»
13.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
В семь утра в любую пору года автолавка под управлением водителя транспортного участка райпо Владимира Гладкова готова к выезду. Три года трудится молодой водитель в торговой организации, но добросовестным и ответственным отношением к выполняемым обязанностям заслужил уважение руководства и коллег.
Автолавка Владимира Гладкова всегда готова к выезду на маршрут. Фото Валентины Кравцовой.
Водителем в райпотребобществе Владимир Сергеевич начал работать ещё во время учёбы в Мстиславском колледже: получив водительские права, подрабатывал на каникулах. Отслужив срочную службу, вернулся в райпо. Ему нравится работать в дружном и сплочённом коллективе этой организации.
В зоне обслуживания Владимира Гладкова населённые пункты Кричевского района: Комаровка, Мирное, Бродок. Всего в маршруте автомагазина 10 деревень. В среднем за день показания спидометра автолавки увеличиваются на 200 километров. Несложные подсчёты показывают, что за рабочую неделю он проезжает 1000 километров. Выходные дни у Владимира Сергеевича — среда и воскресенье. Молодого человека такой рабочий график вполне устраивает.
— В среду нахожу час-другой, чтобы осмотреть автомобиль, произвести текущий ремонт и наладку, — рассказывает Владимир Гладков. — Ведь нагрузка на технику достаточно серьёзная, если учесть, что маршрут пролегает не только по асфальтированным дорогам, но и по просёлкам.
Все продукты и товары первой необходимости в автолавку загружают в Мстиславле, в Кричеве — хлеб. Продавцом в автомагазине работает Оксана Васильева, которая отзывается о молодом водителе как о порядочном трудолюбивом человеке.
— Владимир помогает погрузить товар, спокойно относится к тому, что иногда приходится задержаться на работе, ведь люди, которых мы обслуживаем — в основном пожилые и требуют особого внимания, — говорит Оксана Валерьевна.
За личный вклад в развитие потребительской кооперации, добросовестное и качественное выполнение служебных обязанностей Владимир Гладков к профессиональному празднику был награждён Почётной грамотой райпотребобщества.
Валентина ЕЗЕПОВА.
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В семь утра в любую пору года автолавка под управлением водителя транспортного участка райпо Владимира Гладкова готова к выезду. Три года трудится молодой...
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