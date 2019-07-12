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Александр Панайотов в Витебске: «Были максимальные какие-то сумасшедшие подарки, включая биокамин, например»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В эти дни на «Славянском базаре» целая россыпь звезд. Их можно встретить в кафе и ресторанах, в магазинах и просто на улицах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот и Александра Панайтова с супругой мы застали за чашечкой кофе. В руках певца – очередной подарок. Вот уж у кого может быть музей не меньше, чем на «Поле чудес».
Александр Панайтов, артист (Россия):
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Александр Панайотов в Витебске: «Были максимальные какие-то сумасшедшие подарки, включая биокамин, например»
Новости Беларуси. В эти дни на «Славянском базаре» целая россыпь звезд. Их можно встретить в кафе и ресторанах, в магазинах и просто на улицах города, сообщили в...
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