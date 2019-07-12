«НА-НА» рассказали, как женить участника группы, на «Славянском базаре в Витебске»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 90-х, пожалуй, не было ни одной девчонки, которая бы к «НА-НА» относилась равнодушно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Их любили, боготворили и искренне мечтали о романтических отношениях. Сегодня в холостяках только Михаил, самый молодой участник группы.





– Мы сюда для этого и приехали.

– Дать крутой концерт.

– Кстати, девчонки, если хотите за него пойти замуж, надо уметь готовить, стирать, мыть…

– Да, он привередливый очень. Готовить надо вкусно.

– И все это делать безупречно.

– Потому что Миша убирается – ну, просто! Вот я – я умею убирать, мыть полы, но это он круче делает.

– Нет, ты не умеешь убирать.

– То есть ему надо будет гладить носки, утюжить…

– … шнурки, да.