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«НА-НА» рассказали, как женить участника группы, на «Славянском базаре в Витебске»

13.07.2019 21:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 90-х, пожалуй, не было ни одной девчонки, которая бы к «НА-НА» относилась равнодушно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«НА-НА» рассказали, как женить участника группы, на «Славянском базаре в Витебске»

Их любили, боготворили и искренне мечтали о романтических отношениях. Сегодня в холостяках только Михаил, самый молодой участник группы.

«НА-НА» рассказали, как женить участника группы, на «Славянском базаре в Витебске»

– Мы сюда для этого и приехали.
– Дать крутой концерт.
– Кстати, девчонки, если хотите за него пойти замуж, надо уметь готовить, стирать, мыть…
– Да, он привередливый очень. Готовить надо вкусно.
– И все это делать безупречно.
– Потому что Миша убирается – ну, просто! Вот я – я умею убирать, мыть полы, но это он круче делает.
– Нет, ты не умеешь убирать.
– То есть ему надо будет гладить носки, утюжить…
– … шнурки, да.

Как женить участника «НА-НА», что дарят Панайотову и как поставить рекорд по поцелуям. Репортаж со «Славянского базара»

Люди в материале: Михаил Игонин
 
 
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Новости Беларуси. В 90-х, пожалуй, не было ни одной девчонки, которая бы к «НА-НА» относилась равнодушно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их любили,...
 
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