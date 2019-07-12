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«НА-НА» рассказали, как женить участника группы, на «Славянском базаре в Витебске»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 90-х, пожалуй, не было ни одной девчонки, которая бы к «НА-НА» относилась равнодушно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их любили, боготворили и искренне мечтали о романтических отношениях. Сегодня в холостяках только Михаил, самый молодой участник группы.
– Мы сюда для этого и приехали.
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Новости Беларуси. В 90-х, пожалуй, не было ни одной девчонки, которая бы к «НА-НА» относилась равнодушно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их любили,...
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