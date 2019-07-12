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Битву под Миром реконструировали на на международном военно-историческом фестивале

13.07.2019 22:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 июля «Битва у Мира» 1812 года прошла на международном военно-историческом фестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Битву под Миром реконструировали на на международном военно-историческом фестивале

За Мирский замок снова пришлось повоевать, правда, уже с благой целью – познакомить многочисленных гостей праздника со значимым историческим событием. Кроме того, работали многочисленные тематические площадки.

На поле боя побывала наш корреспондент Алена Сырова.

Битву под Миром реконструировали на на международном военно-историческом фестивале

Алена Сырова, СТВ:
Шашками в Минском замке уже отмахали. Вернее, фланкировали – именно так называется искусство владения этим холодным оружием. Произошло это в летнем саду, у стен древнего форта.

Сегодня в третий раз реконструкторы-энтузиасты из 25 клубов из России и Беларуси воспроизвели фрагменты битвы 1812 года между польской кавалерией и русской армией.

Подробности в видеоматериале.

Битву под Миром реконструировали на на международном военно-историческом фестивале

Болеем за наших мужчин. Мы всегда готовы их поддержать в тылу, а сегодня смотрим, как они сражаются.

Битву под Миром реконструировали на на международном военно-историческом фестивале

Повторить исторические события, показать детям, как все это было. Зачем сидеть дома? Хорошая погода.

Битву под Миром реконструировали на на международном военно-историческом фестивале

Очень интересно. Живо понимаешь историю, можно даже сказать, понимаешь, что происходит, почему.

Люди в материале: Алена Сырова
 
 
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Новости Беларуси. 13 июля «Битва у Мира» 1812 года прошла на международном военно-историческом фестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За Мирский...
 
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