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А на повороте - соломенный инспектор ГАИ. Сегодня в Спорово шутят все, и никто не обижается

13.07.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

13 и 14 июля в агрогородке Спорово Березовского района проходит VII областной фестиваль народного юмора “Спораўскія жарты”. На подъезде к этому самобытному месту установлен многометровый, из тюков соломы нового урожая, инспектор ГАИ, который указывает направление (фото по ссылке).

А на повороте - соломенный инспектор ГАИ. Сегодня в Спорово шутят все, и никто не обижается

- Не обижаетесь? – интересуюсь у настоящего гаишника.

Смеется:

- Наш-то хоть и соломенный, но молчаливый. А споровские таможенник, пограничник и представитель фито-санитарного контроля очень разговорчивые. Готовьтесь к проходу таможни.

…Дорога в Спорово перетянута рыбацкой сетью. Проезд без остановки запрещен. Мужичок с пульверизатором для обработки картошки от колорадских жуков опрыскивает колеса нашего автомобиля. Таможенник интересуется, с какой целью мы в Спорово. А в это время доктор наливает споровский напиток «ершовка» пассажирам предыдущего автомобиля… 

А на повороте - соломенный инспектор ГАИ. Сегодня в Спорово шутят все, и никто не обижается

А на повороте - соломенный инспектор ГАИ. Сегодня в Спорово шутят все, и никто не обижается

А на повороте - соломенный инспектор ГАИ. Сегодня в Спорово шутят все, и никто не обижается

А на повороте - соломенный инспектор ГАИ. Сегодня в Спорово шутят все, и никто не обижается

Мы в Спорово.

Конечно же, первый танец – ”Спораўская полька”. Его здесь танцуют все. Танец внесен в список нематериального наследия Беларуси. Будет внесена (кто бы сомневался?) и споровская сушеная в печи рыба

Библиотекарь Здитовской сельской библиотеки Татьяна Пашкевич самолично сварила уху:

- Уха - мужское дело? Не смешите. Мужское дело – рыбу из озера выловить.

А на повороте - соломенный инспектор ГАИ. Сегодня в Спорово шутят все, и никто не обижается

А на повороте - соломенный инспектор ГАИ. Сегодня в Спорово шутят все, и никто не обижается

А на повороте - соломенный инспектор ГАИ. Сегодня в Спорово шутят все, и никто не обижается

Специалисты Березовской районной библиотечной системы привезли множество изданных своими силами буклетов, которые разлетались как споровская рыба. Там - споровские анекдоты, легенды, рецепты местной кухни.

Председатель Березовского райисполкома Леонид Мартынюк и начальник управления культуры Брестского облисполкома Сергей Панасюк сегодня познакомились с новым видом транспорта - к озеру их привезли в лодке, которую тянул мотоблок. А потом эту лодку – на воду, и поплыли руководители зажигать костер на озере, как задумано по сценарию. Мимо проплыла лодка с лошадью, с сеном, с веселыми артистами.

А на повороте - соломенный инспектор ГАИ. Сегодня в Спорово шутят все, и никто не обижается

- В Спорово и работать, и веселиться умеют. Все заслужили сегодняшний праздник, - считает Леонид Мартынюк.

В чувстве юмора со споровцами соревнуются сегодня на сцене коллективы из всех районов Брестчины. Завтра будут определены победители, состоится гала-концерт. А сейчас праздник продолжается...

А на повороте - соломенный инспектор ГАИ. Сегодня в Спорово шутят все, и никто не обижается

А на повороте - соломенный инспектор ГАИ. Сегодня в Спорово шутят все, и никто не обижается

А на повороте - соломенный инспектор ГАИ. Сегодня в Спорово шутят все, и никто не обижается

А на повороте - соломенный инспектор ГАИ. Сегодня в Спорово шутят все, и никто не обижается

 
 
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  13 и 14 июля в агрогородке Спорово Березовского района проходит VII областной фестиваль народного юмора “Спораўскія жарты”. На подъезде к этому самобытному месту...
 
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