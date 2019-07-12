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Мощный ливень затопил улицы Пинска, водители стали "капитанами"

13.07.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 13 июля 2019 года улицы Пинска серьёзно подтопил ливень, он как раз прошёл над городом.

Мощный ливень затопил улицы Пинска, водители стали "капитанами"

Мощный ливень затопил улицы Пинска, водители стали "капитанами"

Мощный ливень затопил улицы Пинска, водители стали "капитанами"

Не обошлось без ветра и поваленных деревьев:

Мощный ливень затопил улицы Пинска, водители стали "капитанами"
 Мощный ливень затопил улицы Пинска, водители стали "капитанами"

Вот так выглядела карта дождя сразу после того, как фронт прошёл над городом:

Мощный ливень затопил улицы Пинска, водители стали "капитанами"

А вот и видео с улиц города:

А вот та самая туча, что натворила бед, перед началом:

Мощный ливень затопил улицы Пинска, водители стали "капитанами"

 
 
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  Вечером 13 июля 2019 года улицы Пинска серьёзно подтопил ливень, он как раз прошёл над городом. Не обошлось без ветра и поваленных деревьев: Вот так выглядела...
 
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