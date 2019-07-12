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Мощный ливень затопил улицы Пинска, водители стали "капитанами"
13.07.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вечером 13 июля 2019 года улицы Пинска серьёзно подтопил ливень, он как раз прошёл над городом.
Не обошлось без ветра и поваленных деревьев:
Вот так выглядела карта дождя сразу после того, как фронт прошёл над городом:
А вот и видео с улиц города:
А вот та самая туча, что натворила бед, перед началом:
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Вечером 13 июля 2019 года улицы Пинска серьёзно подтопил ливень, он как раз прошёл над городом. Не обошлось без ветра и поваленных деревьев: Вот так выглядела...
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