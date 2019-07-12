Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 13 июля 2019 года улицы Пинска серьёзно подтопил ливень, он как раз прошёл над городом.













Не обошлось без ветра и поваленных деревьев:







Вот так выглядела карта дождя сразу после того, как фронт прошёл над городом:





А вот и видео с улиц города:

А вот та самая туча, что натворила бед, перед началом:



