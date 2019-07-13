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«Получилась нервная концовка. Главное, что выиграли»: тренер «Гомеля» после матча с «Торпедо»

13.07.2019 23:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тремя матчами продолжается 15 тур «Беларусбанк – высшая лига», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Третью победу в «вышке» одержал футбольный клуб «Гомель». «Рыси» в битве аутсайдеров оказались сильнее столичного «Торпедо». Команда Алексея Меркулова мощно провела первые 45 минут. Игровое преимущество гостей дважды переросло в голы: отличились Виталий Квашук и Евгений Милевский.

«Получилась нервная концовка. Главное, что выиграли»: тренер «Гомеля» после матча с «Торпедо»

Во втором тайме гомельчане играли по счету, но в завершающие минуты поединка «Торпедо» предприняло попытку спасти хотя бы ничью. Дмитрий Лисакович один мяч отыграл. Затем «автозаводцы» пытались создать финальный штурм ворот соперника, но «Гомель» сумел выстоять. «Рыси» победили 2:1 и увезли важнейшие три бала из Минска.

«Получилась нервная концовка. Главное, что выиграли»: тренер «Гомеля» после матча с «Торпедо»

Мы сыграли хорошо, создали много моментов. Всю игру, по сути, владели преимуществом, сыграли тактически выверено и грамотно. Надо было забивать больше, а так в конце игры пропустили гол, получилась нервная концовка. Главное, что выиграли.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Тремя матчами продолжается 15 тур «Беларусбанк – высшая лига», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Третью победу в «вышке» одержал футбольный клуб...
 
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