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Открытый чемпионат Беларуси по академической гребле. Результаты 13 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте продолжается открытый чемпионат Беларуси по академической гребле. Во второй соревновательный день медали нашли своих обладателей в четырех дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В женской одиночке не было равных нашей легенде, двукратной олимпийской чемпионке Екатерине Карстен. 25 секунд она выиграла у занявшей второе место Анны Волохович. Замкнула тройку Александра Кирикович.
У мужчин лучшим стал Денис Мигаль. Меньше секунды ему уступил Филипп Пауков, оставшийся в итоге с серебром. Бронза досталась Станиславу Щербачене.
В женской двойке распашной без рулевого первенствовали Ксения Романовская и Дина Галуц. У мужчин же в этой дисциплине сильнейшими стали Дмитрий Фурман и Сергей Володько.
В 2019 году внутреннее первенство имеет большое значение – по его итогам будут определены спортсмены, которые отправятся на чемпионат мира. На форуме, кроме медалей, разыграют лицензии на Олимпиаду в Токио. Поэтому для наших гребцов сейчас наступает жаркая пора.
Юлия Бичик, тренер сборной Беларуси по академической гребле:
Завершится открытый чемпионат Беларуси по академической гребле 14 июля.
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Новости Беларуси. В Бресте продолжается открытый чемпионат Беларуси по академической гребле. Во второй соревновательный день медали нашли своих обладателей в...
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