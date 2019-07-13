ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Захаров прокомментировал замену «Локомотива» «Могилёвом»

13.07.2019 23:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские хоккейные клубы продолжают усиливаться перед стартом в новом сезоне. Сразу несколько игроков пополнили ряды хоккейного клуба «Могилев», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Михаил Захаров прокомментировал замену «Локомотива» «Могилёвом»

Подписали контракты с командой опытные Максим Слыш, Виктор Андрущенко и Егор Егоров. Также джерси «львов» на себя примерят молодые Иван Котошенко и Владислав Серяков.

Могилевчане в этом сезоне выступят в Экстралиге «А», заменив, таким образом, оршанский «Локомотив». Первоначально именно «железнодорожники» должны были выступить в сильнейшем клубном белорусском дивизионе, но из-за отсутствия своего фарм-клуба путевка досталась «львам». Эта ситуация вызвала неоднозначную реакцию в хоккейный кругах.

Михаил Захаров прокомментировал замену «Локомотива» «Могилёвом»

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:
Это, опять же, неспортивный принцип, это по закону федерации хоккея, что фарм-клуба нет. Но, с другой стороны, они бы не нашли людей.

Хотя я, как председатель тренерского совета, было письмо на меня, могу вам сказать. И я обзвонил всех тренеров первого дивизиона, все сказали: однозначно должен быть спортивный принцип, должна играть Орша, это сто процентов. Я говорю: давайте тренеров послушаем. Ну, приняли решение тренерский совет не слушать, а проголосовать на исполком.

Я проголосовал за Оршу, потому что деньги у них есть. У них нету просто хоккеистов. И их и не будет. И на следующий год не будет, и через три года не будет. Это где-то собирать со всей страны… Ну, у нас нет сегодня хоккеистов, чтобы обеспечить 16 клубов. Нету, к сожалению. Поэтому тут как получилось, так получилось.

Михаил Захаров прокомментировал замену «Локомотива» «Могилёвом»

Сезон в белорусском клубном хоккее стартует розыгрышем Кубка Салея. А сам чемпионат в Экстралиге «А» начнется 1 сентября.

Люди в материале: Михаил Захаров
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 94
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусские хоккейные клубы продолжают усиливаться перед стартом в новом сезоне. Сразу несколько игроков пополнили ряды хоккейного клуба...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мощный ливень затопил улицы Пинска, водители стали "капитанами"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • недорогие женские толстовки в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика