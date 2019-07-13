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«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»

13.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»

На ЦСК «Неман» прошла окончательная регистрация на девятый Международный марафон дружбы «Гродно-Друскининкай». По количеству участников он обходит всех своих предшественников: в этом году пробежать одну из самых трудных дистанций в легкой атлетике приехали 144 спортсмена (среди них 29 женщин) из 11 стран мира. Помимо уже привычных гостей из Литвы, Украины, Польши и России, к нам пожаловали спортсмены из США, Норвегии, Швеции, Дании и Франции. Порядок регистрации для всех одинаковый:
 
– Участники предоставляют документы об уплате стартового взноса, но это они могут сделать и на месте. Еще у каждого спортсмена должен быть паспорт и медицинская справка о состоянии здоровья, без которой к марафону он допущен не будет. К тому же у нас есть пункт медицинского освидетельствования, где каждый легкоатлет может проверить, как он перенес дорогу. Непосредственно во время регистрации участникам выдается их порядковый номер, талоны на питание, а также приглашение на  «Ночную десятку» в Гродно. Это уникальное в своем роде соревнование, поскольку оно проводится именно ночью на трех различных дистанциях, – рассказала методист областного учебно-методического центра физического воспитания населения Наталья Аплевич
 
«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»
«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»
 
Первый спортсмен прибыл на регистрацию за полчаса до начала. Им оказался Константин Соболь из Мозыря:
 
«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»

– Для меня это уже двенадцатый марафон, в Гродно побегу четвертый раз, – рассказывает спортсмен.– Помимо этого марафона я прошел аналогичные дистанции в Санкт-Петербурге, Вильнюсе и Киеве.Титулов или громких побед у меня нет, я любитель и марафон  для меня – это своеобразное хобби. Для меня каждое подобное мероприятие – это праздник спорта. Ты приезжаешь, встречаешь своих друзей и прекрасно проводишь время. Поверьте, это затягивает!

 
Если скромный и открытый мозырчанин был первым официальным участником 9-го марафона дружбы, то первый номер получил начальник управления спорта и туризма Гродненского областного исполнительного комитета Олег Андрейчик. Для него бег – это не хобби и даже не спорт, а стиль жизни. Именно благодаря ему в Гродно и проходят различные спортивные мероприятия по бегу. Марафон «Гродно-Друскининкай» – отличный тому пример, а сам Олег Евстафьевич не пропустил еще ни одного забега. 
 
«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»
 
Затем к регистрационным столикам подошли легкоатлеты из Украины. Охотно поделилась своими мыслями и эмоциями обаятельная Ирина Коршак:
 
«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»

– Я из Чернигова. Об этом марафоне я узнала еще зимой, и, посовещавшись с друзьями, решили попробовать. Начиналось все с тренировок по бегу. По профессии я фитнес-тренер, нужно постоянно держать марку и поддерживать свою форму, а длинные дистанции повышают выносливость. Вот, например, две недели назад в Киеве я уже бежала ультра-марафон длиной в 50 километров, результат вышел даже лучше, чем планировала. В спорте нельзя останавливаться на достигнутом, нужно постоянно двигаться вперед. Ни на одном из десяти марафонов я ни разу не сошла, даже мысли такой не возникало! Ну как же так, я ведь спортсмен, мне нельзя сойти, –рассказала Ирина.

 
Удалось пообщаться с девушкой, которая заняла третье место на предыдущем марафоне дружбы, и помогла нам в этом чистая случайность. Спортсменка вытянула пакет с тем же номером, с которым она поднялась в прошлом году на пьедестал почета. Инесса Салкевич из Новополоцка – именно так зовут бегунью – не скрывала улыбки из-за счастливого совпадения:
 
«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»

 Марафон «Гродно-Друскининкай» я бегу в третий раз, ну а в моей спортивной карьере это будет уже седьмая подобная дистанция. Эти 42 километра были сначала испытанием самой себя: смогу или не смогу я их преодолеть, получится или не получится. Потом, конечно, уже хочется улучшать результаты, стремиться к новым достижениям. Начала я бегать из-за своей подруги, мастера спорта международного класса Марины Даманцевич, которая постоянно рассказывала, что такое марафон, как это проходит и что испытывает человек, когда пробегает такие дистанции. Это меня и подтолкнуло к тому, чтобы попробовать себя в этом виде спорта.

 
Если говорить конкретно про марафон «Гродно-Друскининкай», то трасса только изначально кажется легкой, но в ней есть и горки, и подъемы, на которых бежать тяжелее. Вообще, я люблю трассы, где не нужно нарезать круги, а ты просто бежишь из точки А в точку Б, – с азартом рассказывает легкоатлетка. –Какой отрезок дистанции самый сложный? Если честно, то по-разному: бывает, что и после 25-го километра мне уже тяжело бежать, а случается и так, что в середине ужасно трудно, а после 30 километров открывается второе дыхание.Секретов в подготовке нет, мы просто тренируемся, –улыбается Инесса. – А если серьезно, то у нас есть годичный план подготовки, который составляет тренер, и мы его выполняем. Считается, спортсмену стоит бежать два, ну максимум три марафона в год, но можно и больше. Буквально три недели назад бежала марафон, и я не чувствую, что чрезмерно устала, а значит, смогу пробежать еще. Никогда не рекомендую сходить с дистанции, лучше уже вообще не бежать. Если уж один раз ты не смог дойти до финиша, то психологически переклинивает, и ты будешь сходить регулярно, снова и снова. Лучше добегать хоть как-нибудь, иногда трусцой, но добегать.
 
Среди приехавших в Гродно спортсменов есть не только профессионалы, которые рассчитывают исключительно на победу, но и те, кто марафоны… коллекционирует. Да, это, конечно, не погоня за редкими марками или монетами, но тоже своего рода хобби, пусть даже и своеобразное. Именно такими «коллекционерами» и являются Ян и Барбара Параньяки. Мужчина имеет польские корни, однако вместе с женой они долгое время живут близ Стокгольма. Супружеская пара уже изрядно поколесила по миру, и марафон «Гродно-Друскининкай» стал достойным поводом для визита в нашу страну.
 
«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»
 
– В Беларуси мы побежим в первый раз, но для меня этот марафон станет 479-м, – заметив мою реакцию на это трехзначное число, Ян улыбается. 
 У меня это 339-й марафон, от мужа я немного отстаю, – посетовала Барбара. – На многих мероприятиях мы бежали вместе, но он начал увлекаться этим гораздо раньше. 
 
– Свой первый марафон я пробежал в Стокгольме в 1982 году, – вспоминает шведский бегун. – Я однажды себе поставил цель, что пробегу марафон ровно пятьсот раз, и хочу свою мечту исполнить до того момента, как мне исполнится 70 лет – а это будет в октябре следующего года. Вот, у меня даже есть план, – Ян достает из кармана телефон и показывает список из тридцати марафонов, часть из которых уже зачеркнута. – Если я дойду до финиша на каждом из них, то в следующем году до юбилея мне останется «всего лишь» семь марафонов! Мы с Барбарой постоянно ездим по миру и открываем для себя новые страны. Этот марафон дружбы нашла Барбара, и мы решили: «Почему бы и нет?! Это ведь марафон!» – улыбаются супруги. – На самом деле это невероятно интересно: вы начинаете бежать в одной стране, а финишируете уже в другой, при этом пересекая границу бегом. Невероятный опыт!
 
– Хотелось бы побыть в Беларуси немного подольше, чтобы больше познакомиться с вашей страной, – рассказывает Барбара. – Мы ведь только прибыли… Впрочем, уже из автобуса было заметно, что здесь есть что-то особенное: в культуре, зданиях, архитектуре. Здесь немного иначе, чем в Швеции.
 
– Как я готовлюсь к марафонам?.. Ну, сегодня я плотно поел, – шутит Ян. – Вообще, последние две недели я отдыхал, поскольку буквально недавно закончил свой шестнадцатый марафон в этом году. Да, шестнадцатый, один и шесть, – улыбается одними глазами 69-летний швед. – Я просто всегда пропускаю профессиональных спортсменов вперед, а сам бегу позади и радуюсь жизни! Для меня это что-то вроде хобби.
 
 Да, хобби немного нестандартное, но оно помогает нам путешествовать по миру, узнавать что-то новое и при этом поддерживать себя в хорошей форме, – заканчивает Барбара.
 
Атмосфера в холле Ледового дворца на ЦСК «Неман» в Гродно была отнюдь не официальной или торжественной. Спортсмены не лукавили, когда говорили, что приезжают на марафон не только из-за титулов, но и ради общения, новых ощущений или просто для того, чтобы встретиться со старыми друзьями. Впрочем, на самой трассе друзья на несколько часов превратятся в конкурентов, но на самой изнурительной дистанции в легкой атлетике твой самый главный враг – это ты сам и 42 километра 195 метров под твоими ногами. Непохоже, что бегунов это пугает, ведь они действительно фанаты своего дела с железной волей, для которых бег – это не просто движение. Это жизнь.
 
«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»
«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»
«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»
«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»
«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»
«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»
«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»
«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»
«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»
«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»
«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»
«Это не просто движение. Это жизнь». Завтра стартует марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»

 

Виктор МОХАНЬ
Фото: Надежда КУЛАК
https://grodnonews.by/
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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На ЦСК «Неман» прошла окончательная регистрация на девятый Международный марафон дружбы «Гродно-Друскининкай». По количеству участников он обходит всех своих...
 
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