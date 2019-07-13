В следующем году угадать ответ на ЦТ станет еще сложнее — РИКЗ

Источник материала: Вороновская газета

Юрий Миксюк



Директор УО «Республиканский институт контроля знаний»

Для подсчета баллов на ЦТ в Беларуси внедрили научно обоснованную, классическую систему, которая использует сложный математический аппарат. Она прошла испытание временем и доказала, что объективно определяет знания как хорошо подготовленных абитуриентов, так и тех, кто слабее.

Методика оправдала цель, которая ставилась. Она должна была не просто ранжировать абитуриентов по выполнению теста, но и корректно измерить их знания — сообразно учебным достижениям.

— Вопросы, которые возникают по поводу новой системы у абитуриентов, понятны. Они переживают за свои баллы. В то же время количество обращений касательно полученных на ЦТ результатов в этом году резко сократилось. Это говорит о том, что баллы для поступающих были ожидаемы. Молодые люди знают свои отметки в школе, они уже проходили репетиционное тестирование.

— Юрий Иванович, в этом году на ЦТ апробировали новую систему подсчета баллов. Не секрет, вопросов по ней у абитуриентов хватало. А как бы вы оценили эффективность методики?

В Беларуси в разгаре вступительная кампания. С заветными сертификатами ЦТ абитуриенты отправились в приемные комиссии вузов. Централизованное тестирование завершилось. А для Республиканского института контроля знаний наступило время проанализировать проделанную работу. Директор РИКЗ Юрий Миксюк в интервью корреспондентурассказал, почему оправдала себя новая система подсчета баллов на ЦТ и каких новаций ждать от содержания тестов в обозримом будущем.

— Абитуриенты в целом неплохо справились с ЦТ. Как показывает практика, лучше даются гуманитарные дисциплины — белорусский, русский, иностранный языки, обществоведение, история Беларуси. Естественно-научные дисциплины для большинства абитуриентов сложнее. Биологию и химию сдают лучше, физика и математика вызывают больше трудностей. При этом именно тестирование по математике, как и в прошлом году, лидер по количеству стобалльных результатов. Правда, в 2018-м на сто баллов этот предмет сдали 155 человек, в этом — 101.

На втором месте по количеству стобалльников в 2019 году биология — 43 человека. Почти столько же, 42, их по итогам ЦТ по белорусскому языку. Примечательно, что в прошлом году сто баллов по этому предмету набрало вдвое меньше людей.

— В пресс-центре БЕЛТА вы говорили, что специалисты РИКЗ работают над тем, чтобы свести к минимуму шансы угадать правильный ответ на ЦТ. Как планируете решать эту проблему?

— Проблема действительно есть. Решить ее можно разными способами. Самый простой — поднять пороговые значения. Их обоснованный выбор сделают в следующем году по результатам анализа тестирования-2019. Есть и другие способы. Например, введения дополнительных вариантов, множественности ответов. Можно перенести некоторые задания из части А в часть В.

Подходов много. Все они будут взяты на вооружение. В дальнейшем мы сведем к минимуму возможность угадать ответ на тестировании. Это не отдаленная перспектива. Многие вещи мы просто не успели реализовать в этом году, но обязательно реализуем в следующем.

Хотя серьезной угрозы в этом плане мы и на данный момент не видим. Набранные методом угадывания баллы не конкурентоспособны. Это, кстати, подтвердили и эксперименты «исследователей», сдававших так ЦТ. Призываю абитуриентов не слушать тех, кто предлагает им испытать таким же образом судьбу. В конце концов, для репетитора-экспериментатора это всего лишь возможность изучить тест, а для абитуриента — путевка в высшую школу.

— В этом году централизованному тестированию исполнилось 15 лет. Помнится, на старте высказывались опасения, что ЦТ лишает преподавателей возможности оценить, как рассуждает абитуриент, каковы его творческие, исследовательские способности…

— Предлагаю взглянуть на этот вопрос иначе. Любой метод оценки знаний имеет как достоинства, так и недостатки. Неоспоримый плюс ЦТ в том, что он свел к минимуму субъективный фактор. Только уровень знаний определяет балл, который получает абитуриент на испытании.

Уже сейчас есть возможности, чтобы на тестировании оценить способности человека, например, излагать свои мысли. В отдельных странах вводится открытая часть С. Но в этом есть и минусы. Возникает угроза привнести субъективизм в оценку. Между тем исследования показывают, что абитуриенты, которые хорошо справляются с открытой частью теста, так же пишут части А и Б. То есть тест и без открытой части вполне позволяет подготовленному абитуриенту раскрыть и проявить себя. На тестировании ему предлагается большой набор заданий, который он должен выполнить за определенное время. Пусть он сделает не все, но свой уровень знаний покажет. На обычном экзамене есть элемент везения — в билете ведь всего два вопроса. Плюс ко всему на ЦТ человек испытывает гораздо меньший стресс, чем на экзамене, который ему нужно сдавать преподавателю.

— Как будет совершенствоваться ЦТ с учетом активного развития в Беларуси информационных технологий?

— РИКЗ тоже работает в плане цифровизации. В этом году прошла апробацию система онлайн-регистрации на репетиционное тестирование. Те, кто проходил РТ на третьем этапе в Республиканском институте контроля знаний, Лицее БГУ и в пунктах тестирования Гомельской области могли зарегистрироваться в системе на сайте РИКЗ, создав личный кабинет. Практика показала, что так людям проще, удобнее регистрироваться для участия в репетиционном тестировании, оперативно решать возникающие вопросы (например, о переносе регистрации на другой день), получать информацию о результатах тестирования.

Не исключено, что когда-нибудь можно будет организовать ЦТ на компьютерах. Но для этого нужно создать серьезную систему безопасности. Нынешний режим работы, когда до вскрытия пакета с тестами их содержание знают один-два человека в стране, предполагает минимальные риски. Тем не менее, РИКЗ изучает развитие тестирования в других странах, проводит собственные исследования.