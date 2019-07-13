Новые школы и помощь в подготовке к учебному году. Прямую телефонную линию провел заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович

Источник материала: Вороновская газета





Всего на субботнюю прямую линию поступило порядка 20 звонков.

К слову, вопросы, касающиеся работы ЖКХ и благоустройства, с которыми чаще всего жители области обращаются на субботние прямые линии, в этот раз уступили обращениям, касающимся сферы образования. Оно и неудивительно: детское летнее оздоровление, подготовка к новому учебному году, полным ходом развернувшаяся вступительная кампания – на повестке дня у жителей области немало вопросов, на которые хотелось получить ответы.

ШКОЛА В ОЛЬШАНКЕ: УСПЕЮТ ЛИ ПОСТРОИТЬ?

новой школе микрорайона Ольшанка, которую, по всем заверениям, должны открыть к началу учебного года, продолжаются. Успеют ли их завершить? Один из жителей областного центра выразил обеспокоенность: строительные работы вмикрорайона Ольшанка, которую, по всем заверениям, должны открыть к началу учебного года, продолжаются. Успеют ли их завершить?





Среднюю школу №41 с бассейном в Ольшанке введут в эксплуатацию в срок, заверили специалисты главного управления образования облисполкома. На обучение в ней подано больше 1200 заявлений. Сейчас формируется педагогический состав, идет закупка мебели, оборудования. В августе все будет готово. В следующем месяце введут в строй и новые школу, детский сад и дом детского творчества в Островце. В девяти школах области сейчас ведется капитальный ремонт. После 1 сентября строительные работы продолжатся только в двух из них – в Вороновской СШ и СШ №2 Щучина.





СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

Прилавки магазинов уже пестрят товарами для школы. А совсем скоро заработают школьные базары. Многодетная мама из Гродно интересовалась, на какую помощь она может рассчитывать при подготовке детей к новому учебному году.





В области почти 13 тысяч многодетных семей, которые воспитывают более 39 тысяч детей. Поддержку окажут всем. В рамках госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» к учебному году на каждого ребенка выплатят единовременную материальную помощь. Никто не отменял и адресную социальную помощь для малообеспеченных категорий граждан. Ее смогут получить те семьи, в которых среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного минимума. К примеру, в прошлом году адресную социальную помощь оказали 816 семьям на сумму около 500 тысяч рублей.

С 1 августа в стране традиционно стартует акция «Соберем детей в школу». В ней, как и заведено, примут участие крупные промышленные предприятия, индивидуальные предприниматели, общественные организации и просто неравнодушные люди.

ПРИЗЕРЫ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ

впечатлением от II Европейских игр . Подтверждение тому – звонки неравнодушных гродненцев на прямую линию. Жители области до сих пор под. Подтверждение тому – звонки неравнодушных гродненцев на прямую линию.





В составы сборных команд Беларуси вошли 30 спортсменов из Гродненской области. За 10 соревновательных дней крупнейшего мультиспортивного форума они принесли в медальную копилку страны 15 наград – 2 золота, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей. За выступлениями наших земляков следили все – и взрослые, и дети. Причем поболеть за спортсменов можно было не только у экранов телевизоров, но и в фан-зонах, которые пользовались популярностью. Около тысячи юных жителей области посетили II Европейские игры во время отдыха в детских оздоровительных лагерях. Одна из жительниц Гродно высказала мнение, что ребятам было бы интересно и полезно лично пообщаться с чемпионами и призерами II Европейских игр. Это вдохновило бы детей на занятие спортом. А в качестве площадки для таких встреч могли бы стать те же детские оздоровительные лагеря. Впрочем, эта идея созрела у руководства области уже давно, и реализовать ее планируют уже в ближайшее время.





АБИТУРИЕНТ СПЕШИТ

Пока одни ребята отдыхают и готовятся сесть за школьную парту, другие решают уже куда более серьезные и взрослые задачи: позади централизованное тестирование, впереди – зачисление в ряды студентов. Одну из жительниц областного центра интересовало, в какие сроки в этом году можно подавать документы на поступление в вузы и ссузы и какие факультеты на данный момент являются самыми востребованными.





Прием документов в высшие учебные заведения начался 12 июля, продлится до 17 июля (на бюджетное отделение) и до 4 августа (на платное отделение). Ссузы начнут принимать абитуриентов с 20 июля, а закончат 3 августа. Претенденты на платное обучение смогут подать документы вплоть до 14 августа. А вот учреждения профессионально-технического образования будут вести набор до 20 августа включительно.

Гродненский государственный медицинский университет в этом году увеличил набор на педиатрический и медико-психологический факультеты, однако самым востребованным у абитуриентов по-прежнему остается лечебный. В Гродненском государственном аграрном университете больше всего заявлений пока подано на факультет ветеринарной медицины и агрономический факультет. А в ГрГУ имени Янки Купалы в первый день приемной кампании сформировался высокий конкурс на юридическом факультете, факультетах искусств и дизайна и истории, коммуникации и туризма. в этом году увеличил набор на педиатрический и медико-психологический факультеты, однако самым востребованным у абитуриентов по-прежнему остается лечебный.больше всегона факультет ветеринарной медицины и агрономический факультет. А вв первый день приемной кампании сформировался высокий конкурс на юридическом факультете, факультетах искусств и дизайна и истории, коммуникации и туризма.





ОСТОРОЖНО, КЛЕЩ!

Один из жителей Гродненского района не на шутку встревожился, узнав о случаях заболевания лайм-боррелиозом после укуса клеща. Мужчина хотел узнать, как реально с этим обстоят дела и можно ли вообще сейчас ходить в лес.

Обратившихся в медучреждения с укусами клещей граждан за последние полгода стало больше. Увеличилось и количество заболевших. В области зафиксировано 67 случаев лайм-боррелиоза и 5 – клещевого энцефалита. По данным гродненской областной инфекционной больницы каждую неделю исследования на лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит проходят порядка 40 клещей, почти 30% из них оказываются инфицированными. Но паниковать не нужно. Самое важное – соблюдать все меры предосторожности, а при укусе клеща сразу же обратиться к врачу.

ОБЪЕЗЖАЕМ! МАРАФОН!

Почему 14 июля в Гродно перекроют центральные дороги и как в этом случае точно спланировать поездку, интересовался один из автолюбителей.

марафон дружбы «Гродно-Друскининкай» , и в этом году он станет самым массовым за девять лет своей истории. В нем примут участие порядка 200 спортсменов из 17 стран, чтобы бегом преодолеть расстояние более чем в 42 километра. В воскресенье стартует, и в этом году он станет самым массовым за девять лет своей истории. В нем примут участие порядка 200 спортсменов из 17 стран, чтобы бегом преодолеть расстояние более чем в 42 километра.





В связи с этим в Гродно будет ограничено движение автотранспорта с 8.00 до 8.30 по улице Горького от ЦСК «Неман» до управления Следственного комитета. Затем на автодороге Р-42 в сторону государственной границы через деревни Грандичи и Гожа движение автомобилей, в том числе и большегрузных, будет регулироваться сотрудниками ГАИ. На контрольно-пропускном пункте «Привалка» приоритет в прохождении государственной границы с 9.00 до 13.00 будет отдан представителям сопровождающих служб.

Анна РАДЮК

Фото: Артем ТУРЛАЙ, dzyannica.by и из архива «ГП» https://grodnonews.by/