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По гребле на байдарках и каноэ, проходящем в Рачице (Чехия), белорусские гребцы завоевали золотую и бронзовую медали

13.07.2019 23:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На молодежном чемпионате Европы по гребле белорусы взяли «золото» и «бронзу», сообщает belta.by

Владислав Полешко и Матвей Шалак в категории юниоры в каноэ на 1000 м финишировали первыми, их результат составил 3 мин. 36,449 сек. На втором месте — россияне Иван Малков и Кирилл Романов, на третьем итальянцы Габриэл Касадей и Давид Шел.

В решающем заплыве в байдарке на 1000 м среди молодежи до 23 лет Станислав Дайнеко и Владислав Литвинов поднялись на третью ступеньку пьедестала, уступив бельгийцам (первое место) и словакам.

Завершатся соревнования в Рачице 14 июля.
 
 
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На молодежном чемпионате Европы по гребле белорусы взяли «золото» и «бронзу», сообщает belta.by
 
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