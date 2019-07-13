По гребле на байдарках и каноэ, проходящем в Рачице (Чехия), белорусские гребцы завоевали золотую и бронзовую медали

Владислав Полешко и Матвей Шалак в категории юниоры в каноэ на 1000 м финишировали первыми, их результат составил 3 мин. 36,449 сек. На втором месте — россияне Иван Малков и Кирилл Романов, на третьем итальянцы Габриэл Касадей и Давид Шел.





В решающем заплыве в байдарке на 1000 м среди молодежи до 23 лет Станислав Дайнеко и Владислав Литвинов поднялись на третью ступеньку пьедестала, уступив бельгийцам (первое место) и словакам.





Завершатся соревнования в Рачице 14 июля.



