Айда целоваться! В Витебске появился свой Поцелуев мост, а «Славянский базар» идет на новый рекорд









Здесь горожане и гости «Славянского базара» целуются, фотографируются и под специальным хештегом размещают снимки в соцсетях. Если удастся собрать тысячу поцелуев — фестиваль занесет в свою копилку очередной рекорд.









Акция началась ровно в 17 часов. В это время на Пушкинском мосту ведущие объявили хештег — #поцелуйнаветру, под которым нужно выкладывать в интернет снимки с поцелуями. Именно по этой метке организаторы и будут «ловить» фотографии, чтобы подсчитать их количество.

Организаторы не называют время окончания акции.





сообщила TUT.BY Владислава Цвики, куратор фэста «На семи ветрах», в рамках которого и ставят рекорд. — Будем собирать поцелуи до победы — то есть, пока их не станет тысяча. Скорее всего, за сегодня-завтра соберем, —TUT.BY, куратор фэста «На семи ветрах», в рамках которого и ставят рекорд.





Одним из первых в акции принял участие генеральный директор Центра культуры «Витебск» и фестиваля «Славянский базар» Глеб Лапицкий. Он поцеловал свою жену и сына.





— Уверены, что соберем тысячу поцелуев. Витебск — это же город влюбленных. Хотелось провести такую душевную акцию. Поцелуи объединяют людей. И необязательно же целоваться в губы, можно послать воздушный поцелуй, — считает Глеб Лапицкий.





По его словам, об окончании акции можно будет узнать в группах «Славянского базара» в соцсетях:









— Как только соберем тысячу поцелуев, сразу же опубликуем об этом посты на своих страницах.

На Замковой площади провели конкурс на самый необычный воздушный поцелуй. Три человека, которые показались ведущему наиболее оригинальными, получили призы — универсальные туристические карты.





Романтичную акцию проводят на Пушкинском мосту неслучайно — здесь вешают свои «замочки любви» молодожены, женихи носят невест на руках. Неподалеку, рядом с памятником Пушкину, стоит скамейка для влюбленных. И вообще это место — одно из самых знаковых в Витебске.





С легкой руки «Славянского базара» оно теперь еще стало и Поцелуевым мостом — почти, как в Питере.









Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



