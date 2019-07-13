На видеостриме, который вел активист куропатской вахты Иларион Трусов, видно, как милиционеры, которые сначала требуют «проехать в отдел», во время разговора начинают инкриминировать Урбановичу «мелкое хулиганство», угрожая физической силой и спецсредствами, если сам не сядет в милицейскую машину.





Позже в приемной Боровлянского РУВД сообщили, что Денис Урбанович задержан, и в понедельник над ним состоится суд.





Денису Урбановичу 30 лет, он родом из Логойского района. На Куропатской вахте практически ежедневно.