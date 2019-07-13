Начальник Генштаба: Беларусь готова поучаствовать в миротворческих операциях ООН

сообщила пресс-служба Минобороны. Это заявление глава Генштаба сделал на конференции ООН в Нью-Йорке,пресс-служба Минобороны.





Белоконев также подчеркнул «открытость и гибкость белорусской стороны в сотрудничестве с иностранными партнерами по вопросу миротворческих миссий».





Минобороны Беларуси также сообщило, что Олег Белоконев встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Италии генералом Энцо Веччарелли (Enzo Vecciarelli). Энцо Веччарелли заверил белорусскую сторону в полной поддержке устремлений Беларуси «расширить свое присутствие в миротворческих миссиях ООН и подчеркнул необходимость наращивания совместных усилий».





«В частности, в ближайшее время Италия рассмотрит вопрос о подключении миротворческого подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь к одной из миссий ООН», – отмечается в сообщении Минобороны.





О миссии ООН в какой стране идет речь – неизвестно. Минобороны Беларуси детали инициативы не раскрывает.









На данный момент ООН осуществляет 14 миротворческих операцый по всему миру. Среди них операции в ДР Конго, ЦАР, Мали, Косово, Южный Судан, Ливан, Гаити и др.



