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Начальник Генштаба: Беларусь готова поучаствовать в миротворческих операциях ООН
Источник материала: Партизан
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Олег Белоконев заявил о готовности Беларуси «к практической реализации взятых на себя обязательств в части предоставления ресурсов для миротворческих операций ООН».
Это заявление глава Генштаба сделал на конференции ООН в Нью-Йорке,
Белоконев также подчеркнул «открытость и гибкость белорусской стороны в сотрудничестве с иностранными партнерами по вопросу миротворческих миссий».
Минобороны Беларуси также сообщило, что Олег Белоконев встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Италии генералом Энцо Веччарелли (Enzo Vecciarelli). Энцо Веччарелли заверил белорусскую сторону в полной поддержке устремлений Беларуси «расширить свое присутствие в миротворческих миссиях ООН и подчеркнул необходимость наращивания совместных усилий».
«В частности, в ближайшее время Италия рассмотрит вопрос о подключении миротворческого подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь к одной из миссий ООН», – отмечается в сообщении Минобороны.
О миссии ООН в какой стране идет речь – неизвестно. Минобороны Беларуси детали инициативы не раскрывает.
На данный момент ООН осуществляет 14 миротворческих операцый по всему миру. Среди них операции в ДР Конго, ЦАР, Мали, Косово, Южный Судан, Ливан, Гаити и др.
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Олег Белоконев заявил о готовности Беларуси «к практической реализации взятых на себя обязательств в...
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