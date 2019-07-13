– Рассчитывали на другой результат. Понятно, что турнирная таблица предсказывала напряженную и тяжелую борьбу за шесть очков. Мы давно хотим победить, но, к сожалению, в первой половине дали «Гомелю» большое преимущество в два гола. Знали, что их козыри – стандарты и контратаки. Но все равно первый мяч пропустили после углового, а втором на контрвыпаде. Отыгрываться после такого было тяжело, но нужно поблагодарить ребят: они пробовали, не опустили руки и хотели исправить ситуацию. В концовке забили они и могли с помощью навала сравнять счет, но не получилось.





– Что случилось с Тамело?





– В борьбе очень неудачно приземлился. Стало очень тревожно за его здоровье, но он сказал, что проблем нет и продолжил матч.





– Футболисты говорят, что это их последний матч...





– Не знаю, кому отдадут трудовые книжки, а кому нет. Я составил план тренировок на месяц, и мы по нему работаем. Могу сказать, что сейчас у команды два выходных, а как будут развиваться события дальше, не знаю.





– Что вам говорит директор?





– Говорит, что мы все оптимисты и верим, что ситуация улучшится, и мы поднимемся в таблице.









– Насколько вероятно, что вторую часть чемпионата «Торпедо» проведет молодыми футболистами?





– Не знаю, что будет завтра. Ситуация может по-всякому измениться. Хочется работать и двигаться вперед. А кем будем играть – будет день, будет пища...





– Сколько футболисты уже не получают зарплату?





– Я хотел бы больше говорить с вами о футболе, о характере игры... Понятно, что у каждой команды бывают хорошие периоды, а бывают проблемы. Думаю, все изменится к лучшему, – сказал Невинский.