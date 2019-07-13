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На чемпионате Европы велосипедиста куском древесины пробило насквозь

13.07.2019 21:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Молодой итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо получил серьезную травму легкого на проходящем в бельгийском Генте чемпионате Европы по велоспорту на треке среди юниоров. Кусок покрытия трека пробил спортсмена насквозь.



Во время соревнований по скрэтчу произошел завал. Сразу несколько гонщиков упали на трек, от которого откололся кусок древесины длиной более полуметра. Этот кусок воткнулся в грудь итальянскому спортсмену.

Лоренцо был госпитализирован. В одной из клиник Гента ему была сделана операция по извлечению. В настоящее время угрозы жизни спортсмена нет, однако Гоббо остается в отделении интенсивной терапии во избежание инфекции. Организаторы соревнований ведут расследование инцидента.
 
 
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Молодой итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо получил серьезную травму легкого на проходящем в бельгийском Генте чемпионате Европы по велоспорту на треке среди...
 
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