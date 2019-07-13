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Синоптики дали белорусам надежду на возвращение теплого лета

13.07.2019 21:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейские синоптики рассказали, вернется ли в Беларусь теплое лето.



Об этом сообщается в опубликованном прогнозе Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

По данным ведомства, предположительно, уже через неделю погода начнет меняться и заметно потеплеет.

В ближайшие дни белорусам рассчитывать на тепло не следует. На нашу страну надвигаются холодные воздушные массы с севера.

Однако уже с 19-20 июля ситуация начнет меняться. С Европы, как отмечают специалисты, начнет поступать тепло. Температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов.


В ближайшие несколько дней максимум, на что можно рассчитывать, это до плюс 23 градусов в дневное время на востоке страны.

Ночью температурный фон составит от плюс 6 до плюс 11 градусов, на западе до плюс 13. Средняя температура в дневное время не превысит от плюс 16 до плюс 21 градуса.

На большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы.
 
 
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Европейские синоптики рассказали, вернется ли в Беларусь теплое лето.
 
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