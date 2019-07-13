Синоптики дали белорусам надежду на возвращение теплого лета









Об этом сообщается в опубликованном прогнозе Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.





По данным ведомства, предположительно, уже через неделю погода начнет меняться и заметно потеплеет.





В ближайшие дни белорусам рассчитывать на тепло не следует. На нашу страну надвигаются холодные воздушные массы с севера.





Однако уже с 19-20 июля ситуация начнет меняться. С Европы, как отмечают специалисты, начнет поступать тепло. Температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов.









В ближайшие несколько дней максимум, на что можно рассчитывать, это до плюс 23 градусов в дневное время на востоке страны.





Ночью температурный фон составит от плюс 6 до плюс 11 градусов, на западе до плюс 13. Средняя температура в дневное время не превысит от плюс 16 до плюс 21 градуса.





На большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы.