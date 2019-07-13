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Синоптики дали белорусам надежду на возвращение теплого лета
Источник материала: Партизан
Европейские синоптики рассказали, вернется ли в Беларусь теплое лето.
Об этом сообщается в опубликованном прогнозе Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.
По данным ведомства, предположительно, уже через неделю погода начнет меняться и заметно потеплеет.
В ближайшие дни белорусам рассчитывать на тепло не следует. На нашу страну надвигаются холодные воздушные массы с севера.
Однако уже с 19-20 июля ситуация начнет меняться. С Европы, как отмечают специалисты, начнет поступать тепло. Температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов.
В ближайшие несколько дней максимум, на что можно рассчитывать, это до плюс 23 градусов в дневное время на востоке страны.
Ночью температурный фон составит от плюс 6 до плюс 11 градусов, на западе до плюс 13. Средняя температура в дневное время не превысит от плюс 16 до плюс 21 градуса.
На большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы.
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Европейские синоптики рассказали, вернется ли в Беларусь теплое лето.
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