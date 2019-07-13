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Их нравы: «вор в законе» вымогал 350 миллионов у главы Первого Московского часового завода за отказ от «крышевания»

13.07.2019 21:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

54-летний «вор в законе» Игорь Кокунов (Вася Бандит) задержан за вымогательство. Вместо со своим подельником он требовал от руководителя ПМЧЗ 3 млн евро неустойки за отказ от своих «услуг» — «крышевания».

В противном случае он обещал большие проблемы самому бизнесмену и членам его семьи. 

Отметим, что в 2017 году, находясь под надзором после освобождения из тюрьмы, где провел 7 лет за вымогательство, он также задерживался, когда под угрозой расправы над бизнесменом требовал у того 1 млн рублей и часть недвижимости, находящейся в Москве и Сочи.
 
 
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54-летний «вор в законе» Игорь Кокунов (Вася Бандит) задержан за вымогательство. Вместо со своим подельником он требовал от руководителя ПМЧЗ 3 млн евро неустойки за...
 
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