Их нравы: «вор в законе» вымогал 350 миллионов у главы Первого Московского часового завода за отказ от «крышевания»

В противном случае он обещал большие проблемы самому бизнесмену и членам его семьи.





Отметим, что в 2017 году, находясь под надзором после освобождения из тюрьмы, где провел 7 лет за вымогательство, он также задерживался, когда под угрозой расправы над бизнесменом требовал у того 1 млн рублей и часть недвижимости, находящейся в Москве и Сочи.