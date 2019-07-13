ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зеленский призвал уйти в отставку главу фискальной службы Украины

13.07.2019 22:12 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, он обещал сделать это сегодня же, сообщает пресс-служба главы Украины.

В сообщении говорится, что Власов не уволил руководителей таможен в четырех украинских областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой. На их увольнении настаивал президент Украины.

Ранее Власов в фейсбуке сообщил об увольнении этих руководителей, однако в документах говорилось, что их отправили в отпуск. Позднее глава ГФС Украины уточнил, что двоих сотрудников он все же уволил, а еще двоих отправил в отпуск по состоянию здоровья близких родственников.

"Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не ушли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не из фейсбука, а из реальных документов", - заявил Зеленский.

Власов пообещал написать заявление 13 июля.

После вступления в должность президента Зеленский провел ряд массовых увольнений. Так, 11 июня он уволил 15 губернаторов. Ранее Зеленский заявлял, что после смены президента в стране должны смениться и главы всех регионов.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александра Власова написать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Битву под Миром реконструировали на на международном военно-историческом фестивале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика