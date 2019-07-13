Музыкальный Витебск: день молодежи на «Славянском базаре»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На «Славянском базаре» в Витебске субботу начался первый конкурсный день. Вечером на сцене летнего амфитеатра сразятся конкурсанты. Но культурная программа фестиваля очень насыщенная и только музыкой не ограничивается. Чем удивляет город – узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

На центральной площади Витебска развернулся целый автопарк. Выставка ретро-автомобилей . Некоторые владельцы редких машин соревнуются не только в возрасте, но и в громкости машин. Есть совершенно уникальные экземпляры.

«Автомобиль ГАЗ-69 1965 года выпуска. Строили три года с братом Михаилом. Получили много наград за местные «покатушки». Заняли второе место. Машина входит в топ-20 автомобилей в СНГ по версии одного из авторитетных автомобильных порталов», – рассказал владелец одного из грузовиков Сергей.

На « Славянском базаре » день молодежи, которой в этот день принадлежит весь Витебск. На одной площади танцуют, на другой – спортсмены и силачи демонстрируют свои невероятные физические возможности. Выходные дни прибавили народу, да и погода не подкачала.

Участникам конкурса молодых исполнителей не до веселья. Нужно сохранять силы и драйв до позднего вечера. В десять часов у них первый конкурсный день. И сразу на большой сцене летнего амфитеатра. Утром у ребят прошли репетиции. Все 16 участников будут петь славянский хит под живой оркестр, но и спеть а-капелла для них – не проблема.

«Я пою песню Ани Лорак «Я вернусь». Было сложно. Я слушала эту песню постоянно, когда ложилась спать. Я занималась с преподавателем по произношению», – рассказала конкурсанта из Мальты по имени Чесс.

Белорус Иван Зданюк выйдет под первым номером. Третьим выступит Адильхан Макин из Казахстана, а россиянин Иван Дятлов споет девятым.

Добавим, что обладателю гран-при конкурса полагается премия – двадцать тысяч долларов.