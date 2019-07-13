Волковычанин Глеб Жук выступит в финале молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике

Источник материала: Новости Волковыска

В шведском городе Евле проходит чемпионат Европы среди молодежи U23. В соревнованиях принимает участие наш земляк Глеб Жук.

В 13.25 по минскому времени мы начали следить за сектором метания диска, где выступал Глеб. Земляк имеет личный рекорд 58.40 и рекорд в этом сезоне 54.00.

Наш метатель выступал в группе В последним. С нетерпением ждали его зачетных попыток.

Квалификационный норматив для выхода в финал - 58.50 м или попадание в 12 лучших результатов двух групп.

Первая попытка не задалась у Глеба - 48.29.





Второй бросок Глеба и...54.32 и он перемещается на пятую строчку. Также обновил свой рекорд в сезоне.





В третьей заключительной попытке Глеб чуть-чуть прибавляет и ...54.83 и выходит в финал.





После соревнований Глеб поделился впечатлениями:

Всем привет! Спасибо, что болели за меня и поддерживали, увидимся в финале и будем бороться. Я очень рад, что установил свой SB и показал достойный результат. Дальше будем усиливаться!