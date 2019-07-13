Волковычанин Глеб Жук выступит в финале молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике

В шведском городе Евле проходит чемпионат Европы среди молодежи U23. В соревнованиях принимает участие наш земляк Глеб Жук.
В 13.25 по минскому времени мы начали следить за сектором метания диска, где выступал Глеб. Земляк имеет личный рекорд 58.40 и рекорд в этом сезоне 54.00.
Наш метатель выступал в группе В последним. С нетерпением ждали его зачетных попыток.
Квалификационный норматив для выхода в финал - 58.50 м или попадание в 12 лучших результатов двух групп.
Первая попытка не задалась у Глеба - 48.29.
Второй бросок Глеба и...54.32 и он перемещается на пятую строчку. Также обновил свой рекорд в сезоне.
В третьей заключительной попытке Глеб чуть-чуть прибавляет и ...54.83 и выходит в финал.
После соревнований Глеб поделился впечатлениями:
Всем привет! Спасибо, что болели за меня и поддерживали, увидимся в финале и будем бороться. Я очень рад, что установил свой SB и показал достойный результат. Дальше будем усиливаться!