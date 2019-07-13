«Славянский базар»: конкурсанты исполняют славянский хит

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На «Славянском базаре» сегодня День молодежи. Фесты, танцевальные батлы, конкурсы силачей и выставка ретро-автомобилей. Но центральное событие – это конкурс молодых исполнителей. За ним следит корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич. Она на прямой связи.

В Летнем амфитеатре стартовал конкурс эстрадной песни. Ведущие представили зрителям всех участников. После это началось само состязание.

Согласно правилам, все 16 исполнителей споют славянский хит. Иностранцам нелегко, признавались на репетиции. Например, участница из Китая – это страна впервые представлена на конкурсе – пела русскую «Катюшу». А представитель Швейцарии будет петь на сербском языке. Волнуются все – в частности, и члены жюри. С некоторыми конкурсантами мы поговорили буквально перед выступление.

«Я хочу видеть бунтаря... Может, кто-то одержим красивой музыкой и, вопреки течению моды, споет что-то душевное, и я расплачусь», – говорит артистка Украины, член жюри конкурса Ирина Билык.

В этом году организаторы немного изменили правила. Отменили полуфинал. Раньше, перед тем как попасть на главную сцену «Славянского базара», нужно было пройти отбор. Сегодня – первое выступление, и все участники здесь. По регламенту номер конкурсанта не превышает четырех минут. Сопровождает исполнение живой оркестр, поэтому всегда нужно краем глаза смотреть за дирижером. За время исполнения одной песни участник должен показать все, над чем трудился не один год.

«Перед выступлением я вспоминаю песню от начала и до конца, вспоминаю все мысли, которые я хочу подарить и донести до зрителей», – рассказал участник от России Иван Дятлов.

«Волнение, конечно же, есть – его не может не быть. Нет такого артиста, который не волнуется перед выходом на сцену. Я когда подходу к амфитеатру, у меня сердце начинает биться», – поделилась представительница Армении Моника Манучарова.

Кстати, обладатель Гран-при получит 20 тысяч долларов. Сумма вручается только одному участнику. А телеканал «МИР» по итогу конкурса определит своего фаворита и присудит премию «Песни – путь к содружеству». К ней прилагается приличный бонус – две тысячи долларов.

После полуночи определятся фавориты конкурса, баллы выставляют сразу после выступления. Завтра конкурсанты исполнят мировой хит.