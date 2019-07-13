Быстро и вкусно. Лучшие варианты сэндвичей для пикника и не только

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Сэндвич — это не только хлеб, колбаса и сыр. Это быстрый, вкусный и сытный перекус, завтрак или угощение на пикнике. Экспериментируйте!

Крок-мадам



Источник текста и фото: grandkulinar.ru

Ингредиенты: Сливочное масло — 170 г;

Мука — 2 ст. л.;

Молоко — 1 стакан;

Лавровый лист — 1 шт.;

Соль — ½ ч. л.;

Пармезан тертый — ¼ стакана;

Хлеб — 8 толстых ломтиков;

Ветчина — 8 — 12 ломтиков;

Сыр — 350 г;

Яйца — 4 шт.

Как готовить?

Разогрейте духовку с верхним грилем. Сделайте соус бешамель: в маленьком сотейнике растопите 30 г сливочного масла на среднем огне. Быстро взбивая венчиком, введите муку и варите, постоянно помешивая, пока не почувствуете запах готовящейся муки и сливочного масла, 2−3 мин. Не дайте соусу подгореть. Добавьте молоко, лавровый лист и варите, помешивая время от времени, пока смесь не загустеет, как суп, около 10−12 мин. Выньте лавровый лист и вмешайте пармезан. Перелейте в миску, чтобы соус остыл. Разложите 4 ломтика хлеба на ровной поверхности. На каждый из них поместите 2−3 слайса ветчины. Смешайте половину сыра с соусом бешамель. Попробуйте, чтобы узнать, нужно ли добавить специй. Распределите немного соуса бешамель по ветчине и накройте каждый сэндвич другим кусочком хлеба. Нагрейте большую чугунную сковороду и на уже раскаленную поверхность добавьте половину оставшегося сливочного масла. Положите 2 сэндвича и поджаривайте их с одной стороны 2 мин. Переверните и готовьте еще 2 мин. Перенесите на противень и повторите с оставшимся сливочным маслом и сэндвичами. Распределите весь бешамель поверх бутербродов и посыпьте сохраненной половиной сыра. Протрите чугунную сковороду от оставшихся крошек. Распылите на ее поверхность антипригарный спрей. Разбейте в сковороду 4 яйца, оставив между ними немного пространства. Пока они жарятся, поставьте сэндвичи в духовку и запекайте до подрумянивания верха, 1−2 мин. Посолите яйца и выложите их на каждый сэндвич. Сразу же подавайте.

Клаб-сэндвич «Цезарь» с курицей и вялеными помидорами



Источник текста и фото: grandkulinar.ru

Ингредиенты: Чиабатта — 1 большая буханка;

Куриная грудка — 1 шт.;

Оливковое масло;

Бекон — 110 г;

Чеснок — 1 зубчик;

Зелень петрушки — 2 ст. л.;

Паста из анчоусов — 1,5 ч. л.;

Горчица — 1 ч. л.;

Лимонный сок — 1,5 ст. л.;

Майонез — ½ стакана;

Руккола — 60 г;

Вяленые помидоры — 12 шт.;

Пармезан — 60−90 г.

Как готовить?

Разогрейте духовку до 170 °C. Поместите куриные грудки на противень. Натрите их оливковым маслом, посыпьте солью и перцем. Запекайте 35−40 мин. до полной готовности. Немного остудите, нарежьте мясо толстыми ломтиками. Тем временем разложите бекон на другом противне в один слой. Поджаривайте 10−15 мин. до хрустящей корочки. Перенесите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Положите чеснок и петрушку в чашу кухонного комбайна, измельчите. Добавьте анчоусную пасту, горчицу, лимонный сок и майонез. Снова взбейте, чтобы получить однородную консистенцию (поставьте соус в холодильник, если не будете его сразу же использовать). Разрежьте чиабатту горизонтально пополам и отделите верхнюю часть от нижней. Поджаривайте хлеб разрезанной стороной вверх в духовке в течение 5−7 мин. Дайте немного остыть. Намажьте разрезанные стороны каждого куска соусом. Поместите половину рукколы на нижнюю часть хлеба, а затем выкладывайте слои в следующем порядке: вяленые помидоры, слайсы пармезана, хрустящая панчетта и нарезанная ломтиками курица. Посыпьте солью и перцем. Завершите еще одним слоем рукколы. Положите сверху вторую половину чиабатты и разрежьте на три части поперек. При подаче сэндвич должен быть комнатной температуры.

Яичные гренки с арахисовой пастой и джемом



Источник текста и фото: iamcook.ru

Ингредиенты: Хлеб пшеничный — 8 ломтиков;

Арахисовая паста — 1 стакан;

Малиновый джем — 1 стакан;

Банан — 2 шт.;

Чипсы рифленые — 2 стакана;

Яйца — 3 шт.;

Сухой завтрак (хлопья) с корицей — 2 стакана;

Сливочное масло — 110 г.

Как готовить?

1. Четыре ломтика хлеба намажьте арахисовой пастой. На остальные 4 нанесите малиновый джем.

2. Выложите на куски хлеба с арахисовой пастой бананы и горки чипсов. Накройте ломтиками с малиновым джемом.

3. Поместите яйца и толченый сухой завтрак в отдельные неглубокие миски. Раскалите сковороду диаметром 30 см с антипригарным покрытием на умеренном огне и растопите в ней 2 ст. л. сливочного масла.

4. Окуните сэндвич в яйца, а затем в сухой завтрак с корицей. Хорошо прижимайте, чтобы крошки прилипли к обеим сторонам. Повторите все то же самое с другими сэндвичами.

5. На малом огне медленно обжарьте по очереди сэндвичи до золотисто-коричневого цвета, по 2−3 мин. с каждой стороны. По мере необходимости добавляйте в сковороду сливочное масло. Разрежьте сэндвичи надвое по диагонали и подавайте.

Сэндвич с капустой брокколи и яичницей-болтуньей



Источник текста и фото: gastronom.ru

Ингредиенты: Булочки для сэндвичей — 4 шт.;

Оливковое масло — 3 ст. л.;

Брокколи — 800 г;

Чеснок — 3 зубчика;

Яйца — 6 шт.;

Сыр — 80 г ломтиков.

Как готовить?

1. Разогрейте 2 ст. л. оливкового масла в большой сковороде на среднем огне. Положите брокколи, чеснок, 2 ст. л. воды, ½ ч. л. соли и перец по вкусу. Накройте и обжаривайте, периодически помешивая, до мягкости брокколи, в течение 8−10 мин.

2. Снимите с огня; сохраняйте в тепле. Взбейте яйца, 2 ст. л. воды, соль и перец по вкусу в средней миске среднего размера. Разогрейте оставшуюся 1 ст. л. оливкового масла в сковороде с антипригарным покрытием среднего размера на умеренно слабом огне. Добавьте яичную смесь и обжарьте в течение 3−4 мин., аккуратно помешивая резиновой лопаточкой, пока яйца не прожарятся.

3. Распределите сыр, брокколи и яичницу-болтунью между булочками.

Приятного аппетита!