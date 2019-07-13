Быстро и вкусно. Лучшие варианты сэндвичей для пикника и не только

Сэндвич — это не только хлеб, колбаса и сыр. Это быстрый, вкусный и сытный перекус, завтрак или угощение на пикнике. Экспериментируйте!
Крок-мадам
Ингредиенты:
Сливочное масло — 170 г;
Мука — 2 ст. л.;
Молоко — 1 стакан;
Лавровый лист — 1 шт.;
Соль — ½ ч. л.;
Пармезан тертый — ¼ стакана;
Хлеб — 8 толстых ломтиков;
Ветчина — 8 — 12 ломтиков;
Сыр — 350 г;
Яйца — 4 шт.
Как готовить?
Разогрейте духовку с верхним грилем.
Сделайте соус бешамель: в маленьком сотейнике растопите 30 г сливочного масла на среднем огне. Быстро взбивая венчиком, введите муку и варите, постоянно помешивая, пока не почувствуете запах готовящейся муки и сливочного масла, 2−3 мин. Не дайте соусу подгореть. Добавьте молоко, лавровый лист и варите, помешивая время от времени, пока смесь не загустеет, как суп, около 10−12 мин. Выньте лавровый лист и вмешайте пармезан. Перелейте в миску, чтобы соус остыл.
Разложите 4 ломтика хлеба на ровной поверхности. На каждый из них поместите 2−3 слайса ветчины. Смешайте половину сыра с соусом бешамель. Попробуйте, чтобы узнать, нужно ли добавить специй. Распределите немного соуса бешамель по ветчине и накройте каждый сэндвич другим кусочком хлеба.
Нагрейте большую чугунную сковороду и на уже раскаленную поверхность добавьте половину оставшегося сливочного масла. Положите 2 сэндвича и поджаривайте их с одной стороны 2 мин. Переверните и готовьте еще 2 мин.
Перенесите на противень и повторите с оставшимся сливочным маслом и сэндвичами. Распределите весь бешамель поверх бутербродов и посыпьте сохраненной половиной сыра.
Протрите чугунную сковороду от оставшихся крошек. Распылите на ее поверхность антипригарный спрей. Разбейте в сковороду 4 яйца, оставив между ними немного пространства. Пока они жарятся, поставьте сэндвичи в духовку и запекайте до подрумянивания верха, 1−2 мин. Посолите яйца и выложите их на каждый сэндвич. Сразу же подавайте.
Клаб-сэндвич «Цезарь» с курицей и вялеными помидорами
Ингредиенты:
Чиабатта — 1 большая буханка;
Куриная грудка — 1 шт.;
Оливковое масло;
Бекон — 110 г;
Чеснок — 1 зубчик;
Зелень петрушки — 2 ст. л.;
Паста из анчоусов — 1,5 ч. л.;
Горчица — 1 ч. л.;
Лимонный сок — 1,5 ст. л.;
Майонез — ½ стакана;
Руккола — 60 г;
Вяленые помидоры — 12 шт.;
Пармезан — 60−90 г.
Как готовить?
Разогрейте духовку до 170 °C.
Поместите куриные грудки на противень. Натрите их оливковым маслом, посыпьте солью и перцем. Запекайте 35−40 мин. до полной готовности. Немного остудите, нарежьте мясо толстыми ломтиками.
Тем временем разложите бекон на другом противне в один слой. Поджаривайте 10−15 мин. до хрустящей корочки. Перенесите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
Положите чеснок и петрушку в чашу кухонного комбайна, измельчите. Добавьте анчоусную пасту, горчицу, лимонный сок и майонез. Снова взбейте, чтобы получить однородную консистенцию (поставьте соус в холодильник, если не будете его сразу же использовать).
Разрежьте чиабатту горизонтально пополам и отделите верхнюю часть от нижней. Поджаривайте хлеб разрезанной стороной вверх в духовке в течение 5−7 мин. Дайте немного остыть.
Намажьте разрезанные стороны каждого куска соусом. Поместите половину рукколы на нижнюю часть хлеба, а затем выкладывайте слои в следующем порядке: вяленые помидоры, слайсы пармезана, хрустящая панчетта и нарезанная ломтиками курица. Посыпьте солью и перцем. Завершите еще одним слоем рукколы. Положите сверху вторую половину чиабатты и разрежьте на три части поперек. При подаче сэндвич должен быть комнатной температуры.
Яичные гренки с арахисовой пастой и джемом
Ингредиенты:
Хлеб пшеничный — 8 ломтиков;
Арахисовая паста — 1 стакан;
Малиновый джем — 1 стакан;
Банан — 2 шт.;
Чипсы рифленые — 2 стакана;
Яйца — 3 шт.;
Сухой завтрак (хлопья) с корицей — 2 стакана;
Сливочное масло — 110 г.
Как готовить?
1. Четыре ломтика хлеба намажьте арахисовой пастой. На остальные 4 нанесите малиновый джем.
2. Выложите на куски хлеба с арахисовой пастой бананы и горки чипсов. Накройте ломтиками с малиновым джемом.
3. Поместите яйца и толченый сухой завтрак в отдельные неглубокие миски. Раскалите сковороду диаметром 30 см с антипригарным покрытием на умеренном огне и растопите в ней 2 ст. л. сливочного масла.
4. Окуните сэндвич в яйца, а затем в сухой завтрак с корицей. Хорошо прижимайте, чтобы крошки прилипли к обеим сторонам. Повторите все то же самое с другими сэндвичами.
5. На малом огне медленно обжарьте по очереди сэндвичи до золотисто-коричневого цвета, по 2−3 мин. с каждой стороны. По мере необходимости добавляйте в сковороду сливочное масло. Разрежьте сэндвичи надвое по диагонали и подавайте.
Сэндвич с капустой брокколи и яичницей-болтуньей
Ингредиенты:
Булочки для сэндвичей — 4 шт.;
Оливковое масло — 3 ст. л.;
Брокколи — 800 г;
Чеснок — 3 зубчика;
Яйца — 6 шт.;
Сыр — 80 г ломтиков.
Как готовить?
1. Разогрейте 2 ст. л. оливкового масла в большой сковороде на среднем огне. Положите брокколи, чеснок, 2 ст. л. воды, ½ ч. л. соли и перец по вкусу. Накройте и обжаривайте, периодически помешивая, до мягкости брокколи, в течение 8−10 мин.
2. Снимите с огня; сохраняйте в тепле. Взбейте яйца, 2 ст. л. воды, соль и перец по вкусу в средней миске среднего размера. Разогрейте оставшуюся 1 ст. л. оливкового масла в сковороде с антипригарным покрытием среднего размера на умеренно слабом огне. Добавьте яичную смесь и обжарьте в течение 3−4 мин., аккуратно помешивая резиновой лопаточкой, пока яйца не прожарятся.
3. Распределите сыр, брокколи и яичницу-болтунью между булочками.