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Быстро и вкусно. Лучшие варианты сэндвичей для пикника и не только

14.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сэндвич — это не только хлеб, колбаса и сыр. Это быстрый, вкусный и сытный перекус, завтрак или угощение на пикнике. Экспериментируйте!

Крок-мадам


Источник текста и фото: grandkulinar.ru

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 170 г;
  • Мука — 2 ст. л.;
  • Молоко — 1 стакан;
  • Лавровый лист — 1 шт.;
  • Соль — ½ ч. л.;
  • Пармезан тертый — ¼ стакана;
  • Хлеб — 8 толстых ломтиков;
  • Ветчина — 8 — 12 ломтиков;
  • Сыр — 350 г;
  • Яйца — 4 шт.

Как готовить?

  1. Разогрейте духовку с верхним грилем.

  2. Сделайте соус бешамель: в маленьком сотейнике растопите 30 г сливочного масла на среднем огне. Быстро взбивая венчиком, введите муку и варите, постоянно помешивая, пока не почувствуете запах готовящейся муки и сливочного масла, 2−3 мин. Не дайте соусу подгореть. Добавьте молоко, лавровый лист и варите, помешивая время от времени, пока смесь не загустеет, как суп, около 10−12 мин. Выньте лавровый лист и вмешайте пармезан. Перелейте в миску, чтобы соус остыл.

  3. Разложите 4 ломтика хлеба на ровной поверхности. На каждый из них поместите 2−3 слайса ветчины. Смешайте половину сыра с соусом бешамель. Попробуйте, чтобы узнать, нужно ли добавить специй. Распределите немного соуса бешамель по ветчине и накройте каждый сэндвич другим кусочком хлеба.

  4. Нагрейте большую чугунную сковороду и на уже раскаленную поверхность добавьте половину оставшегося сливочного масла. Положите 2 сэндвича и поджаривайте их с одной стороны 2 мин. Переверните и готовьте еще 2 мин.

  5. Перенесите на противень и повторите с оставшимся сливочным маслом и сэндвичами. Распределите весь бешамель поверх бутербродов и посыпьте сохраненной половиной сыра.

  6. Протрите чугунную сковороду от оставшихся крошек. Распылите на ее поверхность антипригарный спрей. Разбейте в сковороду 4 яйца, оставив между ними немного пространства. Пока они жарятся, поставьте сэндвичи в духовку и запекайте до подрумянивания верха, 1−2 мин. Посолите яйца и выложите их на каждый сэндвич. Сразу же подавайте.

Клаб-сэндвич «Цезарь» с курицей и вялеными помидорами


Источник текста и фото: grandkulinar.ru

Ингредиенты:

  • Чиабатта — 1 большая буханка;

  • Куриная грудка — 1 шт.;

  • Оливковое масло;

  • Бекон — 110 г;

  • Чеснок — 1 зубчик;

  • Зелень петрушки — 2 ст. л.;

  • Паста из анчоусов — 1,5 ч. л.;

  • Горчица — 1 ч. л.;

  • Лимонный сок — 1,5 ст. л.;

  • Майонез — ½ стакана;

  • Руккола — 60 г;

  • Вяленые помидоры — 12 шт.;

  • Пармезан — 60−90 г.

Как готовить?

  1. Разогрейте духовку до 170 °C.

  2. Поместите куриные грудки на противень. Натрите их оливковым маслом, посыпьте солью и перцем. Запекайте 35−40 мин. до полной готовности. Немного остудите, нарежьте мясо толстыми ломтиками.

  3. Тем временем разложите бекон на другом противне в один слой. Поджаривайте 10−15 мин. до хрустящей корочки. Перенесите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

  4. Положите чеснок и петрушку в чашу кухонного комбайна, измельчите. Добавьте анчоусную пасту, горчицу, лимонный сок и майонез. Снова взбейте, чтобы получить однородную консистенцию (поставьте соус в холодильник, если не будете его сразу же использовать).

  5. Разрежьте чиабатту горизонтально пополам и отделите верхнюю часть от нижней. Поджаривайте хлеб разрезанной стороной вверх в духовке в течение 5−7 мин. Дайте немного остыть.

  6. Намажьте разрезанные стороны каждого куска соусом. Поместите половину рукколы на нижнюю часть хлеба, а затем выкладывайте слои в следующем порядке: вяленые помидоры, слайсы пармезана, хрустящая панчетта и нарезанная ломтиками курица. Посыпьте солью и перцем. Завершите еще одним слоем рукколы. Положите сверху вторую половину чиабатты и разрежьте на три части поперек. При подаче сэндвич должен быть комнатной температуры.

Яичные гренки с арахисовой пастой и джемом


Источник текста и фото: iamcook.ru

Ингредиенты:

  • Хлеб пшеничный — 8 ломтиков;
  • Арахисовая паста — 1 стакан;
  • Малиновый джем — 1 стакан;
  • Банан — 2 шт.;
  • Чипсы рифленые — 2 стакана;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Сухой завтрак (хлопья) с корицей — 2 стакана;
  • Сливочное масло — 110 г.

Как готовить?

1. Четыре ломтика хлеба намажьте арахисовой пастой. На остальные 4 нанесите малиновый джем.

2. Выложите на куски хлеба с арахисовой пастой бананы и горки чипсов. Накройте ломтиками с малиновым джемом.

3. Поместите яйца и толченый сухой завтрак в отдельные неглубокие миски. Раскалите сковороду диаметром 30 см с антипригарным покрытием на умеренном огне и растопите в ней 2 ст. л. сливочного масла.

4. Окуните сэндвич в яйца, а затем в сухой завтрак с корицей. Хорошо прижимайте, чтобы крошки прилипли к обеим сторонам. Повторите все то же самое с другими сэндвичами.

5. На малом огне медленно обжарьте по очереди сэндвичи до золотисто-коричневого цвета, по 2−3 мин. с каждой стороны. По мере необходимости добавляйте в сковороду сливочное масло. Разрежьте сэндвичи надвое по диагонали и подавайте.

Сэндвич с капустой брокколи и яичницей-болтуньей


Источник текста и фото: gastronom.ru

Ингредиенты:

  • Булочки для сэндвичей — 4 шт.;

  • Оливковое масло — 3 ст. л.;

  • Брокколи — 800 г;

  • Чеснок — 3 зубчика;

  • Яйца — 6 шт.;

  • Сыр — 80 г ломтиков.

Как готовить?

1. Разогрейте 2 ст. л. оливкового масла в большой сковороде на среднем огне. Положите брокколи, чеснок, 2 ст. л. воды, ½ ч. л. соли и перец по вкусу. Накройте и обжаривайте, периодически помешивая, до мягкости брокколи, в течение 8−10 мин.

2. Снимите с огня; сохраняйте в тепле. Взбейте яйца, 2 ст. л. воды, соль и перец по вкусу в средней миске среднего размера. Разогрейте оставшуюся 1 ст. л. оливкового масла в сковороде с антипригарным покрытием среднего размера на умеренно слабом огне. Добавьте яичную смесь и обжарьте в течение 3−4 мин., аккуратно помешивая резиновой лопаточкой, пока яйца не прожарятся.

3. Распределите сыр, брокколи и яичницу-болтунью между булочками.

Приятного аппетита!

 
 
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