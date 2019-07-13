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«Мне плохо, когда я вижу эту лошадь». Пользователи соцсети критикуют блогера за гламурное фото

14.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Блогер запостила в инстаграм-аккаунте фото в купальнике, но пользователи соцсети не оценили красоту и фантазию девушки. Дело в том, что людям не понравилось, в каких условиях она держит лошадь, на которой сидит на фотоснимке, рассказывает изадние Medialeaks.ru

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kris (@kristenhancher) 2 Июл 2019 в 6:03 PDT

20-летняя блогер Кристен Хэнчер ведет сразу несколько профилей в соцсетях. Во всех сервисах у нее по несколько миллионов подписчиков, и везде присутствует соответствующий контент: в YouTube — разговорные видео про косметику и челленджи, в TikTok — короткие ролики с популярными аудиозаписями, в инстаграме — гламурные фотографии.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kris (@kristenhancher) 25 Июн 2019 в 8:53 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kris (@kristenhancher) 31 Май 2019 в 7:47 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kris (@kristenhancher) 30 Май 2019 в 11:48 PDT

Недавно блогерша опубликовала на своей странице в инстаграме очередную фотографию в купальнике, однако в этот раз она чуть разбавила привычный антураж, снявшись на фоне водного пейзажа.

Фотографию девушка подписала названием популярного трека рэпера Lil Nas X — Old town road, намекнув на коня, на котором она сидела. Некоторые подписчики блогера оценили такой креатив.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kris (@kristenhancher) 9 Июл 2019 в 7:24 PDT

Однако некоторым пользователям соцсети было не до форм девушки, ведь они всерьез обеспокоились самочувствием лошади.


Скриншот: сайт medialeaks.ru

И многие комментаторы посчитали, что держать лошадь в воде — слишком жестоко, и немного не поняли, почему животное вообще оказалось там.


Скриншот: сайт medialeaks.ru

Но все-таки другие пользователи соцсети нашли аргументы, чтобы успокоить разволновавшихся защитников коня.


Скриншот: сайт medialeaks.ru

Хотя у опытных наездников все равно нашлась более профессиональная причина, чтобы раскритиковать блогершу.


Скриншот: сайт medialeaks.ru
 
 
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Блогер запостила в инстаграм-аккаунте фото в купальнике, но пользователи соцсети не оценили красоту и фантазию девушки
 
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