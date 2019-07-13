«Мне плохо, когда я вижу эту лошадь». Пользователи соцсети критикуют блогера за гламурное фото

Источник материала: Tut.by

Блогер запостила в инстаграм-аккаунте фото в купальнике, но пользователи соцсети не оценили красоту и фантазию девушки. Дело в том, что людям не понравилось, в каких условиях она держит лошадь, на которой сидит на фотоснимке, рассказывает изадние Medialeaks.ru

20-летняя блогер Кристен Хэнчер ведет сразу несколько профилей в соцсетях. Во всех сервисах у нее по несколько миллионов подписчиков, и везде присутствует соответствующий контент: в YouTube — разговорные видео про косметику и челленджи, в TikTok — короткие ролики с популярными аудиозаписями, в инстаграме — гламурные фотографии.

Недавно блогерша опубликовала на своей странице в инстаграме очередную фотографию в купальнике, однако в этот раз она чуть разбавила привычный антураж, снявшись на фоне водного пейзажа.

Фотографию девушка подписала названием популярного трека рэпера Lil Nas X — Old town road, намекнув на коня, на котором она сидела. Некоторые подписчики блогера оценили такой креатив.

Однако некоторым пользователям соцсети было не до форм девушки, ведь они всерьез обеспокоились самочувствием лошади.



Скриншот: сайт medialeaks.ru

И многие комментаторы посчитали, что держать лошадь в воде — слишком жестоко, и немного не поняли, почему животное вообще оказалось там.



Скриншот: сайт medialeaks.ru

Но все-таки другие пользователи соцсети нашли аргументы, чтобы успокоить разволновавшихся защитников коня.



Скриншот: сайт medialeaks.ru

Хотя у опытных наездников все равно нашлась более профессиональная причина, чтобы раскритиковать блогершу.



Скриншот: сайт medialeaks.ru