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У Писаревой двойня, у Домрачевой третья годовщина свадьбы, а Соболенко заехала в Минск. Обзор соцсетей

14.07.2019 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каролин Возняцки исполнилось тридцать лет, и у Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена тоже особая дата. Арина Соболенко после Уимблдона вернулась на родину, Мелитина Станюта отдыхает в Греции, а Александра Саснович — в Италии. SPORT.TUT.BY выделяет главное в Instagram спортсменок за неделю.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева 7 июля отметила с супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом, 8-кратным олимпийским чемпионом, третью годовщину свадьбы. Пара воспитывает дочь Ксению.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) 7 Июл 2019 в 10:45 PDT

Выступавшая за сборную Беларуси по биатлону россиянка Надежда Писарева недавно родила двойню. 13 июля Надя сообщила в Instagram о выписке из роддома.

11 июля теннисистке из Дании Каролин Возняцки исполнилось 30 лет.

— Это был последний год в моих 20-х годах, — написала Каролин в Instagram.

Олимпийская чемпионка по биатлону Динара Алимбекова радуется строительству в Чаусах лыжероллерной трассы со стрельбищем. К слову, Динара является почетным гражданином Чаус.

— Наконец-то мы с Романом Елетновым и подрастающим поколением сможем полноценно тренироваться дома! Счастью нет предела, — признается Динара.

Гимнастка Мелитина Станюта отдыхает в Греции. Она в восторге от фотографии ниже, а смущает Мелиту лишь свободные стулья, которые могли бы занять ценители прекрасного.

— Закат краснел, стыдясь за наш рассвет, — философствует Станюта.

Украинская теннисистка Элина Свитолина после полуфинала Уимблдона, в котором она уступила будущей чемпионке румынке Симоне Халеп, решила, что пора бы заглянуть на родину.

— Что интересного [там] происходит? — спросила у своих подписчиков в Instagram Элина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elina Svitolina

 
 
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Каролин Возняцки исполнилось тридцать лет, и у Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена тоже особая дата. SPORT.TUT.BY выделяет главное в Instagram спортсменок за неделю.
 
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