Пьяный покатал на капоте своего BMW X5 женщину: она погибла

Компания распивала спиртное на берегу реки в Мозырском районе. В какой-то момент паре пришло в голову прокатиться. 36-летняя женщина села на капот BMW X5. Во время движения женщина упала под колеса внедорожника и погибла.
29-летний мужчина, сидевший за рулем, был пьян. Освидетельствование показало содержание алкоголя 1,5 промилле.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Его задержали.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета.