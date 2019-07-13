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Пьяный покатал на капоте своего BMW X5 женщину: она погибла

14.07.2019 07:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пьяный покатал на капоте своего BMW X5 женщину: она погибла
Следственный комитет РБ

Компания распивала спиртное на берегу реки в Мозырском районе. В какой-то момент паре пришло в голову прокатиться. 36-летняя женщина села на капот BMW X5. Во время движения женщина упала под колеса внедорожника и погибла. 

29-летний мужчина, сидевший за рулем, был пьян. Освидетельствование показало содержание алкоголя 1,5 промилле. 

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Его задержали. 

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета. 

Пьяный покатал на капоте своего BMW X5 женщину: она погибла
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