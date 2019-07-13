Пьяный покатал на капоте своего BMW X5 женщину: она погибла

Источник материала: Аргументы и факты

Компания распивала спиртное на берегу реки в Мозырском районе. В какой-то момент паре пришло в голову прокатиться. 36-летняя женщина села на капот BMW X5. Во время движения женщина упала под колеса внедорожника и погибла.

29-летний мужчина, сидевший за рулем, был пьян. Освидетельствование показало содержание алкоголя 1,5 промилле.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Его задержали.