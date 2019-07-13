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Девушка собрала сотни лайков благодаря честности. Она показала то, чего стесняются молодые мамы
Источник материала: Tut.by
Девушка поделилась фотографиями своего тела после родов и этим завоевала любовь пользователей Сети. Но такое внимание к своей персоне она получила не благодаря идеальной фигуре, которой хвастаются многие молодые мамы в инстаграме. Дама решила показать своим подписчикам, что не надо стесняться своей внешности после беременности, даже если она далека от модельной.
29-летняя Шери Грант — мама троих детей. Знакомые постоянно над ней издевались и говорили, что она слишком худая, пишет
«Мне всегда говорили, что нужно больше есть, что я выгляжу больной, меня всегда критиковали, даже взрослые».
Но когда она родила первого ребенка, то ее мышление изменилось. Шери очень полюбила себя и свое тело, а потом у нее появились еще двое детей, которые сделали ее счастливой. С тех пор девушка больше не комплексует по поводу своего внешнего вида и перестала скрывать недостатки, которые раньше приносили ей дискомфорт.
«Я начала смотреть на все вещи совершенно с другой стороны. Я почувствовала себя сильной и признательной к себе, своему телу и фигуре».
Шери решила использовать обретенную уверенность в своих интересах. Она создала
Люди в комментариях сердечно благодарят Шери за то, что она не стесняется публиковать такие снимки, и очень ей гордятся.
Такие теплые слова и поддержка подписчиков мотивируют девушку почаще делиться фотографиями, на которых она призывает всех не стесняться своего тела.
Сама девушка говорит, что хочет помочь людям по всему миру, которые стесняются своих недостатков. И верит, что своими фотографиями вдохновит других женщин.
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Девушка поделилась фотографиями своего тела после родов и этим завоевала любовь пользователей Сети
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