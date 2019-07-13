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Девушка собрала сотни лайков благодаря честности. Она показала то, чего стесняются молодые мамы

14.07.2019 08:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девушка поделилась фотографиями своего тела после родов и этим завоевала любовь пользователей Сети. Но такое внимание к своей персоне она получила не благодаря идеальной фигуре, которой хвастаются многие молодые мамы в инстаграме. Дама решила показать своим подписчикам, что не надо стесняться своей внешности после беременности, даже если она далека от модельной.

29-летняя Шери Грант — мама троих детей. Знакомые постоянно над ней издевались и говорили, что она слишком худая, пишет Dayli Star. Всё детство девушка не любила свое тело и стыдилась его из-за таких нападок.

«Мне всегда говорили, что нужно больше есть, что я выгляжу больной, меня всегда критиковали, даже взрослые».

Но когда она родила первого ребенка, то ее мышление изменилось. Шери очень полюбила себя и свое тело, а потом у нее появились еще двое детей, которые сделали ее счастливой. С тех пор девушка больше не комплексует по поводу своего внешнего вида и перестала скрывать недостатки, которые раньше приносили ей дискомфорт.

«Я начала смотреть на все вещи совершенно с другой стороны. Я почувствовала себя сильной и признательной к себе, своему телу и фигуре».

Шери решила использовать обретенную уверенность в своих интересах. Она создала аккаунт в инстаграме, где теперь регулярно публикует фотографии из своей жизни, в том числе и те, которые показывают одну из проблем женщин, которые рожали, — дряблую кожу. И своей честностью завоевала любовь семи тысяч людей, которые подписались на ее обновления.

Люди в комментариях сердечно благодарят Шери за то, что она не стесняется публиковать такие снимки, и очень ей гордятся.


Скриншот: сайт medialeaks.ru

Такие теплые слова и поддержка подписчиков мотивируют девушку почаще делиться фотографиями, на которых она призывает всех не стесняться своего тела.

Сама девушка говорит, что хочет помочь людям по всему миру, которые стесняются своих недостатков. И верит, что своими фотографиями вдохновит других женщин.

 
 
Ссылка на источник 91
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Девушка поделилась фотографиями своего тела после родов и этим завоевала любовь пользователей Сети
 
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