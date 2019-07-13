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Овчарка Шерри помогла прикрыть наркоточку в Калинковичах

14.07.2019 08:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Овчарка Шерри помогла прикрыть наркоточку в Калинковичах
УВД Гомельского облисполкома

Накануне операции правоохранители задержали двоих местных жителей, купивших психотроп в одном из домов в Калинковичах. В рюкзаке задержанных также был найден сверток с веществом белого цвета.

Следующим этапом операции стала ликвидация точки продаж.

Бойцы Гомельского ОМОНа быстро проникли внутрь дома, не дав тем самым хозяину уничтожить улики, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. 

В ходе обыска в жилом помещении наркодилер сам выдал два свертка с наркотиками и марихуану. Служебная собака породы немецкая овчарка по кличке Шерри помогла найти наркотические вещества, спрятанные в сейфе в шкафу, а также в футляре от весов. 

Овчарка Шерри помогла прикрыть наркоточку в Калинковичах
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Теги: Минск
 
 
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У наркодилера изъяли амфетамин и марихуану.
 
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