Овчарка Шерри помогла прикрыть наркоточку в Калинковичах

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Накануне операции правоохранители задержали двоих местных жителей, купивших психотроп в одном из домов в Калинковичах. В рюкзаке задержанных также был найден сверток с веществом белого цвета.

Следующим этапом операции стала ликвидация точки продаж.

Бойцы Гомельского ОМОНа быстро проникли внутрь дома, не дав тем самым хозяину уничтожить улики, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.