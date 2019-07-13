Овчарка Шерри помогла прикрыть наркоточку в Калинковичах

Накануне операции правоохранители задержали двоих местных жителей, купивших психотроп в одном из домов в Калинковичах. В рюкзаке задержанных также был найден сверток с веществом белого цвета.
Следующим этапом операции стала ликвидация точки продаж.
Бойцы Гомельского ОМОНа быстро проникли внутрь дома, не дав тем самым хозяину уничтожить улики, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
В ходе обыска в жилом помещении наркодилер сам выдал два свертка с наркотиками и марихуану. Служебная собака породы немецкая овчарка по кличке Шерри помогла найти наркотические вещества, спрятанные в сейфе в шкафу, а также в футляре от весов.