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Алексей Меркулов: «Болельщики кричат «Уходи!», но не знают всех проблем. То же самое в интернете пишут о правительстве»

14.07.2019 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер «Гомеля» Алексей Меркулов прокомментировал победу (2:1) над минским «Торпедо» в матче 15-го тура чемпионата Беларуси, а также прокомментировал негативный настрой болельщиков по отношению к нему.

– Мы сыграли сегодня хорошо. Главное, что добились победы. Тренируемся на земле, а играть пришлось на синтетике, поэтому ушло какое-то время, чтобы привыкнуть к полю. А затем все стало на свои места: держали игру под контролем, создали много моментов. Но, к сожалению, не реализовали. Ну а в конце пропустили необязательный гол, поэтому пришлось пару минут понервничать. Но главное, что добились победы. Будем надеяться, что наша черная полоса позади.

– Здорово смотрелось трио Шрамченко – Болов – Квашук. Но порой затягивали с завершающим ударом. Согласны?

– Ну, эти игроки умеют разыгрывать многоходовые комбинации. Я уже говорил, что они яркие атакующие футболисты. Они это любят. Поэтому, наверное, соглашусь, что нужно было раньше завершать. Но игроки находятся на поле и сами принимают решение. Серьезно их в этом ограничивать не вижу смысла. Хотя любая комбинация должна чем-то завершаться. Над этим надо работать.

– Фанаты «Гомеля» вывесили баннер с годами, когда клуб играл в первой лиге. Там был и 2020 год со знаком вопроса.

– Клуб играл в первой лиге не при мне. И, надеюсь, при мне там не будет.


– Вас не задевают многочисленные требования болельщиков, чтобы вы ушли со своего поста?

– На моем тренерском веку многое повидал. Работал помощником в Кузнецова, Юревича, Кубарева. И всем им кричали «Уходи» в тот или иной момент. Такое бывает. Они кричат. Понятно, что они не знают всей ситуации, состояния игроков, тех проблем, которые клуб испытывает. Но кричат «Уходи!» и все. То же самое в интернете пишут о правительстве. Но никто же не уходит. Иначе наступит анархия. Понятно, последние результаты никого не радовали. Однако я много раз говорил: мы находимся на верном пути, у нас отличная группа атаки. Сейчас открывается трансферное окно, уже работаем над тем, чтобы усилить оборону. Так что все должно быть нормально, – сказал Меркулов.
 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер «Гомеля» Алексей Меркулов прокомментировал победу (2:1) над минским «Торпедо» в матче 15-го тура чемпионата Беларуси, а также прокомментировал...
 
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