Ford и Volkswagen создали альянс для выпуска электрокаров

Отмечается, что два автопроизводителя достигли окончательного соглашения о создании глобального альянса после нескольких месяцев переговоров. Ford использует архитектуру MEB для совершенно новой электрической модели, которую будут выпускать для европейского рынка на предприятии в немецком Кельне. Выпуск новинки начнется в 2023 году. В следующие шесть лет американцы намерены продать более 600 тысяч электрокаров.





С 2016 года Volkswagen уже инвестировал около 7 млн долларов в платформу MEB. Она должна стать базой для примерно 15 млн электрокаров, которые выпустят под брендами VW, Audi, Skoda и Seat. Первой серийной моделью станет хэтчбек Volkswagen ID.3 — его премьера состоится нынешней осенью на Франкфуртском автосалоне.





Кроме того, Volkswagen в рамках сотрудничества с Ford вложит 2,6 млн долларов в проект Argo AI, курируемый американским концерном. Компания занимается разработкой систем автоматического управления и сейчас занята созданием автопилота четвертого уровня.









Напомним, в январе 2019 года стало известно о создании альянса Ford и Volkswagen. Тогда сообщалось, что автопроизводители объединят усилия для производства пикапов и комерческих авто. При этом создание альянса не предусматривает обмен долями между компаниями. Им будет управлять совместный комитет из топ-менеджеров концернов.