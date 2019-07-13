ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ford и Volkswagen создали альянс для выпуска электрокаров

14.07.2019 08:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Американский автопроизводитель Ford договорился с Volkswagen о массовом выпуске электрокаров, которые будут созданы на модульной платформе MEB немецкого концерна. Об этом руководство компаний объявлено на пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщило накануне издание Autonews.

Отмечается, что два автопроизводителя достигли окончательного соглашения о создании глобального альянса после нескольких месяцев переговоров. Ford использует архитектуру MEB для совершенно новой электрической модели, которую будут выпускать для европейского рынка на предприятии в немецком Кельне. Выпуск новинки начнется в 2023 году. В следующие шесть лет американцы намерены продать более 600 тысяч электрокаров.

С 2016 года Volkswagen уже инвестировал около 7 млн долларов в платформу MEB. Она должна стать базой для примерно 15 млн электрокаров, которые выпустят под брендами VW, Audi, Skoda и Seat. Первой серийной моделью станет хэтчбек Volkswagen ID.3 — его премьера состоится нынешней осенью на Франкфуртском автосалоне.

Кроме того, Volkswagen в рамках сотрудничества с Ford вложит 2,6 млн долларов в проект Argo AI, курируемый американским концерном. Компания занимается разработкой систем автоматического управления и сейчас занята созданием автопилота четвертого уровня.


Напомним, в январе 2019 года стало известно о создании альянса Ford и Volkswagen. Тогда сообщалось, что автопроизводители объединят усилия для производства пикапов и комерческих авто. При этом создание альянса не предусматривает обмен долями между компаниями. Им будет управлять совместный комитет из топ-менеджеров концернов.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский автопроизводитель Ford договорился с Volkswagen о массовом выпуске электрокаров, которые будут созданы на модульной платформе MEB немецкого концерна. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске прошла акция в поддержку Олега Сенцова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика