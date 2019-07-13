В Минске прошла акция в поддержку Олега Сенцова

Вечер организовали российская инициатива «РосУзник», белорусский правозащитный центр «Вясна», белорусский ПЕН-центр и посольство Украины в Минске. В акции принял участие один из координаторов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.





Как сообщает корреспондент «Крым. Реалии», гости вечера прочитали письма российских и украинских политузников, а также других осужденных по политическим мотивам в России.





Участники вечера покупали книги Олега Сенцова и написать ему письма и открытки, которые отправят ему в российскую тюрьму.





Координатор инициативы Яна «РосУзник» Яна Гончарова рассказала, что три дня назад получила письмо от Сенцова из российской колонии, в нем он спрашивает о судьбах других украинских политзаключенных в России. По ее словам, он ни на что не жалуется, сообщает, что пишет новый сценарий фильма и новую книгу.









Олегу Сенцову в субботу, 13 июля, исполнилось 43 года. Это уже шестой день рождения, который он встречает в заключении. Сейчас Сенцов находится в колонии города Лабытнанги, на севере России.