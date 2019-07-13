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В Минске прошла акция в поддержку Олега Сенцова

14.07.2019 08:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске 13 июля прошла акция «Письмо в клеточку», приуроченная ко дню рождения украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в российской колонии, сообщает «Крым. Реалии».
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Вечер организовали российская инициатива «РосУзник», белорусский правозащитный центр «Вясна», белорусский ПЕН-центр и посольство Украины в Минске. В акции принял участие один из координаторов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

Как сообщает корреспондент «Крым. Реалии», гости вечера прочитали письма российских и украинских политузников, а также других осужденных по политическим мотивам в России.

Участники вечера покупали книги Олега Сенцова и написать ему письма и открытки, которые отправят ему в российскую тюрьму.

Координатор инициативы Яна «РосУзник» Яна Гончарова рассказала, что три дня назад получила письмо от Сенцова из российской колонии, в нем он спрашивает о судьбах других украинских политзаключенных в России. По ее словам, он ни на что не жалуется, сообщает, что пишет новый сценарий фильма и новую книгу.


Олегу Сенцову в субботу, 13 июля, исполнилось 43 года. Это уже шестой день рождения, который он встречает в заключении. Сейчас Сенцов находится в колонии города Лабытнанги, на севере России.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 13 июля прошла акция «Письмо в клеточку», приуроченная ко дню рождения украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в российской колонии,...
 
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