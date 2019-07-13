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Физики раскрыли секрет приготовления идеальных блинов

14.07.2019 08:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Физики из Франции и Новой Зеландии раскрыли секрет приготовления блинов с идеально плоской поверхностью, передают «Известия».



Во время исследования учёные вывели уравнение движения теста, при котором блины получаются максимально однородными, а усилий для этого затрачивается совсем немного. По словам экспертов, в процессе приготовления необходимо учитывать силу тяжести, положение стенок сковороды, её температуру, а также вязкость и плотность теста в процессе остывания.

Поэтому для того, чтобы приготовить идеальный блин, тесто нужно налить в центр сковороды, после этого наклонить её на 10 градусов и подождать, пока тесто достигнет борта. Далее круговыми движениями  следует распределить массу по всей поверхности сковородки и дождаться выпекания. Кстати, такую технологию можно использовать и при производстве тонких оболочек или покраске поверхностей.
 
 
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Физики из Франции и Новой Зеландии раскрыли секрет приготовления блинов с идеально плоской поверхностью, передают «Известия».
 
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