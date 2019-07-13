Физики раскрыли секрет приготовления идеальных блинов









Во время исследования учёные вывели уравнение движения теста, при котором блины получаются максимально однородными, а усилий для этого затрачивается совсем немного. По словам экспертов, в процессе приготовления необходимо учитывать силу тяжести, положение стенок сковороды, её температуру, а также вязкость и плотность теста в процессе остывания.





Поэтому для того, чтобы приготовить идеальный блин, тесто нужно налить в центр сковороды, после этого наклонить её на 10 градусов и подождать, пока тесто достигнет борта. Далее круговыми движениями следует распределить массу по всей поверхности сковородки и дождаться выпекания. Кстати, такую технологию можно использовать и при производстве тонких оболочек или покраске поверхностей.