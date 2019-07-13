Гонконг против Китая. Что происходит?

Речь идет о настоящем восстании против Китая. Гонконг до 1997 года оставался британской колонией, но потом был передан под китайский суверенитет с одним условием: город на 50 лет останется самоуправляемой территорией — в политическом и юридическом смысле.





Теперь он формально называется особый административный район Сянган и обладает большой автономией от континентального Китая. Там, например, не правит КПК и действуют свои, по сути, британские, а не китайские законы и система права.





Пекину это все очень не нравится. Сейчас председатель Си Цзиньпин создает в Китае культ своей личности и злое тоталитарное государство — настоящую дистопию из фантастических романов, вроде 1984.





При этом Гонконг являет собой либеральное, открытое, толерантное и демократичное общество будущего, где почти нет правительства, но все соблюдают законы, живут богато, свободно и счастливо. Для остальной части Китая Гонконг — очень заразительный пример.





Пекин не хочет, чтобы в КНР все знали, как там живут люди. И уж тем более китайские коммунисты не хотят, чтобы вирус свободы, демократии и честного правосудия вырвался из Гонконга к ним, в континентальный Китай.



Чтобы этого не произошло, товарищ Си и его друзья начали тихой сапой, типа незаметно, устанавливать свой контроль над ГК. Но жители местные — народ очень толковый, они поняли, к чему дело идет. И пошли протестовать. В некоторые дни протесты собирали по два миллиона человек.

И это при том, что в Гонконге живет всего семь миллионов. По сути, больше четверти населения этого региона выходили на улицы. Я думаю, такого нигде больше не было. В результате закон, с которого все началось, решили не принимать. Вроде бы, все. Повода для протестов нет. Но на самом деле, местные активисты только завелись. Они почувствовали, что могут многое поменять.

В первую очередь, их не устраивает система формирования местной власти, которая находится под неформальным контролем Китая. Во-вторых, они не хотят отказываться от своих прав, свобод и особенностей управления после 2047 года, когда Гонконг должен стать обычным китайским городом.

В национальный праздник — день образования Гонконга — они захватили местный совет депутатов и потребовали принять законы, устанавливающие в городе полную демократию. В зале они повесили британский колониальный флаг. Их лозунгом стали слова «ГК — это не Китай!».

Для Пекина это все стало жутким ударом по гордости и самолюбию. Официальная пропаганда гласит, что жители Гонконга были счаст ы избавиться от британского колониального ярма и вернуться в родной Китай. На самом же деле, гонконгцы в гробу видали свою историческую родину. Они хотят либо назад, в Великобританию, либо вообще независимости.



Протестующих из здания парламента выбили полицейские. Они действовали максимально жестко, что вызвало большое возмущение простых людей. Антикитайские протеста не остановились, а стали еще более массовыми.

В этот момент на стороне демонстрантов в дело вмешалась Великобритания. Министр иностранных дел Джереми Хант потребовал, чтобы Китай не прикрывался протестами для проведения в городе политических репрессий.

Китайцы обвинили Лондон в грубом вмешательстве в свои внутренние дела. Но британцы напомнили о соглашении, по которому Пекин не может установить свое прямое правление в городе до 2047 года. Более того, англичане пообещали ввести против Китая санкции, если тот начнет нарушать права жителей Гонконга.

Это для китайского руководства и вовсе как красная тряпка для быка. По сути, британцы угрожают самой тоталитарной сути режима товарища Си. Он же мечтает стать новым императором Поднебесной, который контролирует там все. А англичане подло намекают, что нет, не все. Есть люди, которые далекую Британию любят больше, чем родной и близкий Китай.

Честно говоря, я почти уверен, что Компартия, Си и Китай просто не потерпят такого наглого непослушания и все-таки попытаются установить свое прямое правление в Гонконге. Они просто не привыкли, чтобы им кто-то возражал.

В этом случае ситуация будет развиваться совершенно непредсказуемо. Нельзя исключать даже какого-то подобия восстания против Китая там. Все-таки народ очень разозлен. А такое восстание поддержат и англичане, и, конечно, американцы. Которые, кстати, пока молчат и не лезут в эту драку.

Пока же протесты продолжаются, а дипломатический конфликт только набирает обороты. Какого-то решения, которое устроило бы всех, я лично не вижу, поэтому, думаю, нас ждет дальнейшая эскалация.



