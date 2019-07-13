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Славянский базар-2019. Союзное государство приглашает
14.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Гала-концерт, посвященный 50-летию Белорусского государственного ансамбля «Песняры» и 20-летию Союзного государства. Также праздничную атмосферу на сцене создавали известные артисты: Валерий Леонтьев, Варвара, Ольга Кормухина, Анатолий Кашепаров, группа «Сопрано Турецкого» и многие другие. Наслаждайтесь праздником музыки и песен вместе с нами!
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Грандиозный концерт для ценителей качественной музыки.
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