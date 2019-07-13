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Дневник «Славянского базара в Витебске» от 13 июля 2019

14.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во время проведения «Славянского базара» Витебск превращается в одну большую концертную площадку. Здесь с самого утра звучит музыка, гуляют толпы людей и проводятся различные мероприятия. Одно из них – фестиваль «На семи ветрах». Более сотни коллективов со всей страны приехали, чтобы показать свое мастерство местной публике. Что еще можно увидеть на улицах города в это время? И как готовятся к выступлению участники конкурса молодых исполнителей? Расскажем в нашем дневнике.



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Теги: Витебск
 
 
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Что можно увидеть на улицах города в дни проведения грандиозного фестиваля?
 
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