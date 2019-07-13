В МВД прокомментировали нападение с ножом на Панайотова

О произошедшем сам артист рассказал в интервью. Пару лет назад он прожил в Витебске две недели. Не обошлось без приключений.

«Однажды в баре на меня со спины напал пьяный обезумевший фанат с ножом в руках», – говорит певец.

Панайотова спас его друг Алексей Чумаков, который обезвредил нападавшего.

Инцидент прокомментировали в белорусском МВД. Как говорится в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси, в Витебске на Славянском базаре- 2019 на артиста Панайотова с ножом никто не нападал. Описанный со слов певца инцидент, возможно, имел место, но в правоохранительные органы по данному факту обращений ни на одном фестивале не поступало.

Александр Панайотов в этом году приехал на Славянский базар в Витебске. Он привез с собой сольную программу.