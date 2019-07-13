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В МВД прокомментировали нападение с ножом на Панайотова
14.07.2019 09:02 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
О произошедшем сам артист
«Однажды в баре на меня со спины напал пьяный обезумевший фанат с ножом в руках», – говорит певец.
Панайотова спас его друг Алексей Чумаков, который обезвредил нападавшего.
Инцидент прокомментировали в белорусском МВД. Как говорится в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси, в Витебске на Славянском базаре- 2019 на артиста Панайотова с ножом никто не нападал. Описанный со слов певца инцидент, возможно, имел место, но в правоохранительные органы по данному факту обращений ни на одном фестивале не поступало.
Александр Панайотов в этом году приехал на Славянский базар в Витебске. Он привез с собой сольную программу.
Профессиональная карьера певца началась с 2004 года после участия в телевизионном проекте “Народный артист”.
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Инцидент произошёл несколько лет назад во время Славянского базара.
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