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На продажу выставили поместье голливудских магнатов, которое любила Мэрилин Монро
Источник материала: Tut.by
Знаменитое лос-анджелесское поместье Owlwood Estate, где жили главные голливудские магнаты прошлого века и которое любила Мэрилин Монро, выставили на продажу. Предполагаемая стоимость недвижимости — 115 миллионов долларов, пишет
Над проектом дома, выполненного в стиле итальянского ренессанса, работал архитектор Роберт Д. Фаркуар в 1930-х годах. Территория особняка занимает 10 гектаров. Он расположен в районе Холмби-Хиллз, недалеко от бульвара Сансет.
Когда-то владельцем особняка был Джо Шенк, основатель студии 20th Century Fox. Ходили слухи, что у него был роман с Мэрилин Монро, хотя сама она это отрицала. Звезда часто появлялась в поместье, которое, как говорят, она очень любила.
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Предполагаемая стоимость недвижимости - 115 миллионов долларов.
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