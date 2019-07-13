На продажу выставили поместье голливудских магнатов, которое любила Мэрилин Монро

Источник материала: Tut.by

Знаменитое лос-анджелесское поместье Owlwood Estate, где жили главные голливудские магнаты прошлого века и которое любила Мэрилин Монро, выставили на продажу. Предполагаемая стоимость недвижимости — 115 миллионов долларов, пишет buro247.ua .





Над проектом дома, выполненного в стиле итальянского ренессанса, работал архитектор Роберт Д. Фаркуар в 1930-х годах. Территория особняка занимает 10 гектаров. Он расположен в районе Холмби-Хиллз, недалеко от бульвара Сансет.









В поместье 9 спален и 10 ванных комнат в главном доме. Кроме того, на территории расположены отдельные помещения для персонала и гостевой домик. Внутри особняка — роскошная винтовая лестница, мраморные камины, хрустальные люстры и позолоченные светильники. В свое время в поместье жили актер Тони Кертис («В джазе только девушки») и певица Шер вместе с Сонни.





















Когда-то владельцем особняка был Джо Шенк, основатель студии 20th Century Fox. Ходили слухи, что у него был роман с Мэрилин Монро, хотя сама она это отрицала. Звезда часто появлялась в поместье, которое, как говорят, она очень любила.