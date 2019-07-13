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Кондитер из Великобритании готовит десерты, которые мерзко есть (пока не увидишь, что внутри)
Источник материала: Tut.by
Кондитер Бен Черчилль из Великобритании создает очень непривычные на вид десерты: пирожные притворяются губками для мытья посуды, десерт парфе — апельсином с плесенью, а панна кота маскируется под пепельницу. Выглядит отвратительно, но на вкус, уверяет кулинар, — отлично! В июле, пишет
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Пирожные притворяются губками для мытья посуды, десерт парфе - апельсином с плесенью, а панна кота маскируется под пепельницу.
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