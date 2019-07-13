ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кондитер из Великобритании готовит десерты, которые мерзко есть (пока не увидишь, что внутри)

14.07.2019 09:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Кондитер Бен Черчилль из Великобритании создает очень непривычные на вид десерты: пирожные притворяются губками для мытья посуды, десерт парфе — апельсином с плесенью, а панна кота маскируется под пепельницу. Выглядит отвратительно, но на вкус, уверяет кулинар, — отлично! В июле, пишет Insider, у повара выходит новая книга, где он делится рецептами блюд-обманок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ben Churchill (@chefbenchurchill) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ben Churchill (@chefbenchurchill) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ben Churchill (@chefbenchurchill) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ben Churchill (@chefbenchurchill) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ben Churchill (@chefbenchurchill) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ben Churchill (@chefbenchurchill) on

Читайте также

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пирожные притворяются губками для мытья посуды, десерт парфе - апельсином с плесенью, а панна кота маскируется под пепельницу.
 
Новости дня
Новости разные
 
В МВД прокомментировали нападение с ножом на Панайотова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские кожаные куртки спб взял
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика