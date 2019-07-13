«Не спешите нас хоронить». Тренер БАТЭ - о победе над «Торпедо-БелАЗ» и кадровой ситуации перед игрой с «Пястом»

Источник материала: Tut.by

На пресс-конференции после победной игры против жодинского «Торпедо-БелАЗ» (4:1) главный тренер БАТЭ Алексей Бага подвел итоги игры и рассказал о кадровой ситуации перед ответным матчем с польским «Пястом». Слова коуча приводит клубная пресс-служба .

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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Заслуженно заработали три очка. Очень рады победе, потому как нам противостояла во всех отношениях серьезная команда. Это касается и ее игры, и состава, и тренеров. К тому же «Торпедо» идет в лидирующей группе. Ко всем прочему у нас были вынужденные изменения, которые часто накладывают отпечаток на действия команды.

Но сегодня ничего отрицательного не произошло. Я очень рад за ребят, которые появились в составе после длительного перерыва. Они, как и все остальные, провели очень качественный матч. Мы забили четыре мяча, еще как минимум столько же имели моментов, но не реализовали.

Впрочем, счет обманчив. На самом деле было не так легко, как это может показаться тому, кто не видел игру. «Торпедо"-БелАЗ — сильный соперник, и это не дежурные слова. От того и победа приятнее.

— Сегодня впервые в чемпионате Туоминен вышел в стартовом составе. Показалось, что это именно тот нападающий, которого весь первый круг так не хватало БАТЭ. Как вообще оцените игру Яссе?

— Я бы так не сравнивал своих ребят — кого хватало, а кого не хватало. Все, кто выходил на поле с первого матча до сегодняшнего, отдавались до конца, всегда играли на победу. Поэтому никаких сравнений.

Что касается Туоминена, то он провел очень качественный матч. По-другому и быть не могло. Он игрок сборной своей страны, классно тренируется, но так получалось, что по разным причинам порой не попадал даже в заявку. У него была травма, потом тяжелая ангина перед последним предсезонным сбором. Хочешь не хочешь, а время летело.

Но сегодня Яссе вышел и сыграл так, как от него требовалось. Благодаря тому, что жил интересами команды, а на тренировках проявлял себя как подлинный профессионал, сегодня он провел такой добротный матч.

— Почему сегодня БАТЭ так лихо начал? Как удалось настроить команду? Как мотивировали ребят, что им говорили?

— В нашем распоряжении было всего лишь два дня, чтобы восстановиться. Прежде всего физически. Психологически было проще, так как произвели ряд изменений в составе. Ребята, которые не играли с «Пястом», оказались свежими как в ногах, так и в головах. Ну и отличную работу по разбору соперника провел наш тренерский штаб.

Параллельно восстановлению команды довели до ребят информацию о том, кто и на что в «Торпедо» способен. Подготовка к матчу в принципе была стандартной. Команде было важно продемонстрировать свою силу, что не удалось в матче с поляками. Отсюда и такой результат.

Никто выше головы не прыгал, не демонстрировал каких-то мотивационных роликов, просто требовалось сыграть в свою силу и помочь ребятам, которые до этого матча редко играли, почувствовать себя в своей тарелке.

— Вообще с «Пястом» на выезде можно так же агрессивно начать?

— Мы все можем. У группы «Чайф» есть такие слова песни — «не спешите нас хоронить». Во-первых, не стоит бежать впереди паровоза. А во-вторых, не надо накрываться одеялом. Все будет нормально.

Мы можем все, что уже не раз в своей истории доказывали. Настраиваемся на игру, на достижение результата. Не знаем, как все повернется. Ведь в футболе есть много вещей, на которые ты не в состоянии повлиять — любой отскок, любой рикошет, какое-то решение судьи. Но то, что полетим в Польшу с непременным желанием выйти в следующий раунд Лиги чемпионов, это сто процентов, даже больше.

— Станислав Драгун сегодня был сверхмотивирован. Это связано с виной за красную карточку в первой игре с «Пястом»?

— Я бы не проводил такие параллели между этими поединками. Стас просто сыграл очередной качественный матч. Он сделал много для команды и для победы. А та красная карточка уже в истории. Эмоции улеглись, поэтому нам надо смотреть дальше.

— А не было ли у вас соблазна сегодня сыграть без Драгуна и посмотреть, как команда способна обойтись без одного из лидеров?

— Много было разных мыслей. Но если начать так умничать, то возникает риск потерять очки. А делать это нам никак нельзя было. Учитывая, что Стас не выйдет на поле в Польше, а потом образуется еще и небольшая пауза, то сегодня он должен был играть.

— Драгун покидал раздевалку, прилично прихрамывая. Что с ним случилось?

— Прилично попало в голеностоп еще в первом тайме. Стас и в перерыве держал на нем лед. Потом «прилетело» еще раз и после перерыва. Ушиб серьезный. Благо есть время до следующей игры, чтобы залечить болячку.

— В связи с невозможностью использования Драгуна в ответном противостоянии с «Пястом» не сожалеете ли, что расстались с Глебом?

— Нет.

— Перед матчем в списке травмированных появился Дубайич. Что с ним?

— Во встрече с «Пястом» получил небольшое мышечное повреждение. Бояну нужен небольшой курс лечения. Пока он нам не помощник.

— И в гостевом матче с «Пястом» он не сыграет?

— Нет. Не успеет восстановиться.

— В заявку не попал Щербицкий. Почему?

— Вчера ему была проведена, скажем так, объемная процедура на суставе, после которой рекомендовано не заниматься своим непосредственным делом. Ему нужна пауза.

— Означает ли это, что в Польше сыграет Чичкан?

— У нас есть три дня. Но в последнее время Антон играет регулярно. Поэтому логика подталкивает именно к такому решению. Но не станем спешить. Посмотрим, что будет завтра.

— Вы довольны игрой Чичкана?

— Да. Антон давно в нашей команде, в курсе всех требований, прекрасно знает ребят. То, что он качественный вратарь, сомнений не было никогда. Просто, хочешь того или нет, на поле выходит один голкипер. Поэтому какое-то время Чичкан провел за спиной Щербицкого.

— Филипенко сегодня передвигался с помощью костылей. Насколько серьезное у него повреждение?

— Минское обследование показало, что достаточно серьезное. В понедельник Егор вылетает в Рим. Во вторник у него запланированы консультация и глубокое обследование. После этого итальянские врачи обрисуют дальнейшие перспективы.

— В центре обороны вы доверили место Симовичу. Чем руководствовались при принятии решения? Почему именно он? И довольны ли, как сыграла пара Волков — Симович?

— Доволен. Слободан провел очень хороший матч. Как в борьбе, так и в созидании. Нам очень хотелось вернуть Яблонского на позицию, на которой он отыграл первый круг и где выглядел здорово. Проведя замену и осуществив перестроения в недавнем матче с «Пястом», мы разбили наш привычный полузащитный треугольник. Возможно, то наше решение в какой-то мере сыграло отрицательную роль. Но это уже история.

Сегодня Женю вернули на привычную позицию, а Симовича отрядили в центр обороны, чтобы заодно посмотреть, как будет действовать эта связка защитников. К тому же мы еще и учитывали то, что в «Торпедо» есть два рослых форварда, что означало обилие верховой борьбы. А Симович в этом компоненте со своим ростом неплох.

И он справился с задачей. Был еще вариант отправить Филиповича в центр обороны. Но он отпал, так как за пару дней до игры на тренировке практически на ровном месте сильнейший удар в область колена получил Йонассен, образовалась большая гематома. К счастью, ничего серьезного не случилось, но сегодня играть он не мог.

— Значит ли это, что в Польше выйдет именно пара Волков — Симович?

— Нет. Завтра поговорим с ребятами, обсудим. Посмотрим, как себя будет чувствовать Йонассен. Варианты есть разные.

— Вас не смущает, что брестское «Динамо» встречается с соперниками после того, как с ними сыграл БАТЭ?

— Заметьте, не я это сказал. Оставим этот вопрос.

— Это является какой-то форой для брестчан?

— У них фора в том, что они в сравнении с другими на гостевые матчи летают на самолете.

— Сейчас «Пяст» играет за Суперкубок страны. Как готовитесь к ответной встрече? Может, кто-то из ваших помощников полетел в Польшу?

— Нет, никто не полетел. Как мне уже известно, «Пяст» проигрывает. Естественно, завтра посмотрим этот поединок, разберем. Там и смешанный состав вышел. Видно, что тренерский штаб команды держит в уме ответную встречу с БАТЭ. Мы видели два матча «Пяста», когда Дмитрий Молош летал в Польшу. А сейчас решили сосредоточиться на игре с «Торпедо». А завтра начнем готовиться к «Пясту».

Уже готов анализ первого поединка. Потихоньку станем показывать команде все, что ей нужно знать и понимать. Дефицита информации по суперкубковой игре тоже не будет. Этот матч СМИ обсосут вдоль и поперек. К тому же в составе «Лехии» есть Филип Младенович. Может быть, наш сербский друг что-нибудь интересное расскажет. Не зря мы его на базе два года кормили.

— В каком состоянии сейчас Сарока?

— Знаете, оценить состояние травмированного футболиста очень тяжело. Вроде Антон улыбается, ходит на процедуры, приезжает на базу, на игры. Но что внутри у человека, когда по состоянию здоровья не в силах помочь команде? А так вроде все нормально у него. Восстановление идет. Нужно время.

— Получается, перед матчем с «Пястом» в линии атаки у вас и выбора-то нет?

— В нашем распоряжении есть все ребята, которые сегодня были в составе плюс Йонассен, на скорое возвращение в строй которого очень рассчитываем. А так цена первой игры с «Пястом» оказалась невероятно высокой. Можно сказать, тот поединок отнял у нас четыре штыка. Вроде вчера на базе было двадцать три человека — в автобус не зайти, а сегодня пятнадцать, как у Шевцова в гандболе.

— «Торпедо» сегодня пыталось сыграть в открытый, атакующий футбол. Насколько это поможет перед «Пястом»?

— Тяжело проводить параллели между матчами разных турниров. Действительно, жодинцы стремятся навязывать соперникам свою игру, владеть мячом, хорошо прессингуют. Но мы к этому готовились. Два дня после матча Лиги чемпионов были посвящены подготовке к игре с «Торпедо».

— У вас были мысли перенести эту встречу с «Торпедо»?

— Нет. Перенеся ее, можно было бы прилично вляпаться по осени. К тому же, как бы ни сложилось в Польше, мы все еще продолжаем еврокубковую кампанию. Потому возникал риск возникновения больших наслоений игр в будущем. У нас хватало ресурса провести матч с жодинцами в сроки, предписанные календарем.