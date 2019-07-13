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Ведут учет налогов

14.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Уважаемые работники и ветераны налоговой службы!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сегодня налоговые органы представляют собой современную структуру, которая успешно решает поставленные государственные задачи. Основа  налоговой службы — это люди, понимающие всю важность и значимость выполняемого дела. От результатов вашей работы во многом зависит благополучие граждан, социальная стабильность в обществе.

Благодарим за профессионализм, трудолюбие и верность долгу.  Искренне желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой жизненной энергии, успешной и плодотворной работы на благо вороновского края!

Вороновский районный Совет депутатов.

Вороновский районный исполнительный комитет.

Ведут учет налогов

 

14 июля работники налоговой системы Беларуси отметят свой профессиональный праздник. Накануне этой даты о работе сотрудников налоговой службы, задачах, которые они решают, рассказала заместитель начальника управления по работе с плательщиками по Вороновскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Лидскому району И.Ч. Ковальчис.

— Ирина Чеславовна, основной задачей налоговых органов является обеспечение выполнения планов доходной части бюджета. Как формируется бюджет в текущем году?

— За первое полугодие текущего года план доходов консолидированного бюджета выполнен. Большую долю в структуре доходов занимают подоходный налог (в доходах местного бюджета — 50%, а в доходах консолидированного — 59%), налоги на товары и услуги, земельный налог и налог на недвижимость. По-прежнему основной источник налоговых поступлений — организации всех форм собственности. Вклад в формирование бюджета предприятий государственной формы собственности составляет 78,3%, негосударственной — 11,3%, индивидуальных предпринимателей — 5,1% и физических лиц — 4%.

— Сотрудники налоговых органов постоянно контролируют выполнение налогового законодательства. Скажите, изменились ли подходы к проверкам субъектов хозяйствования?

— За последние несколько лет налоговые органы активно перестраивают свою работу по осуществлению контроля. Смещается акцент с выездных проверок на камеральные. Автоматизированные системы контроля позволяют в режиме реального времени сопоставить информацию, которая представляется плательщиками в налоговые органы, с информацией, поступающей из других источников. Анализируя эту информацию, можно оперативно выявлять сокрытие и занижение доходов плательщиков, допущенные ошибки. Несколько лет функционирует система камерального контроля за электронными счетами-фактурами. Необходимо отметить, что эта система выполняет не только фискальную функцию. Она также предоставляет плательщикам возможность самоконтроля.

   В течение ряда лет налоговая служба внедрила и дальше развивает многочисленные технологии, обеспечивающие плательщику возможность исполнять свои налоговые обязанности фактически из любого места. На официальном сайте Министерства по налогам и сборам созданы «Личный кабинет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и «Личный кабинет физического лица». С помощью этих сервисов, например, можно контролировать состояние расчетов с бюджетом, заказать и получить необходимую информацию, подать декларацию или заявление на совершение административных процедур и другое. Спектр электронных услуг постоянно расширяется.

— Ирина Чеславовна, что Вы пожелаете коллегам в преддверии профессионального праздника?

— Успехов в нашей непростой работе, требующей профессионализма, чувства долга и высокой ответственности. Удачи во всех начинаниях и делах! В личной жизни — счастья, любви. Пусть каждый день приносит удовлетворение от выполненного долга и хорошее настроение. А ветеранам службы и бывшим коллегам, которые много лет отдали работе в налоговых органах, желаю крепкого здоровья на долгие годы, семейного благополучия и всего самого хорошего.

По материалам управления по работе с плательщиками по Вороновскому району ИМНС Республики Беларусь по Лидскому району.

 
 
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Уважаемые работники и ветераны налоговой службы! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Сегодня налоговые органы представляют собой...
 
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