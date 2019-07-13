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Сражение Бреста и Минска. Сегодня случится первое динамовское дерби в чемпионате Беларуси
Источник материала: Tut.by
Накануне, в соседском дерби,
Брест продолжает лидировать, не знает поражений и забил больше всех голов. 14 июля брестское «Динамо» будет принимать минских одноклубников. Яркая афиша! Сможет ли Минск остановить победное шествие «южан»? У других пока не получается.
Накануне белорусские клубы стартовали в еврокубках. У БАТЭ вышло не очень хорошо.
Неудачно стартовали в Лиге Европы минское «Динамо» и «Витебск». Столичный клуб только в концовке вырвал ничью в Латвии в матче против «Лиепае», а
У «Шахтера» получилось чуть лучше, если можно считать успехом
Молодежь Сергея Гуренко в прошлом туре у себя на поле проиграла БАТЭ. Пожалуй, без шансов. Что могут минчане после автобусных переездов противопоставить команде Марцела Лички, кроме самоотверженности?
Брестчане специально под дерби сделали атмосферное видео. Сама игра будет посвящена белорусским традициям и культуре. Посмотрите.
«Шахтер» должен был приехать 14 июля в Городею, но дату матча по ходатайству клуба перенесли на резервный день, 25 сентября. Также на эту дату был перенесен матч между «Славией» и «Витебском».
«Горняки» тем временем продолжают пополнять свои ряды новыми игроками. Так, на этой неделе «Шахтер»
Минское «Динамо» подписало 13 июля
Все матчи тура смотрите в прямом эфире
12 июля прошли два матча:
13 июля было сыграно еще три игры:
14 июля завершит тур динамовское дерби в Бресте:
«Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск), 20.45.
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Команда Сергея Гуренко продолжает путешествие на автобусе. После Латвии пришло время заехать в Брест.
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