Сражение Бреста и Минска. Сегодня случится первое динамовское дерби в чемпионате Беларуси

Источник материала: Tut.by

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Чемпионат Беларуси по футболу подошел к своему экватору. 14 июля 15-й тур завершит динамовское дерби в Бресте.

Накануне, в соседском дерби, БАТЭ без труда разделался с «Торпедо-БелАЗ» .

Брест продолжает лидировать, не знает поражений и забил больше всех голов. 14 июля брестское «Динамо» будет принимать минских одноклубников. Яркая афиша! Сможет ли Минск остановить победное шествие «южан»? У других пока не получается.

Накануне белорусские клубы стартовали в еврокубках. У БАТЭ вышло не очень хорошо. Ничья с «Пястом» , травма у Егора Филипенко, которая не позволит ему играть в ближайшие месяцы . Радует, что достаточно уверенно сыграл вратарь Антон Чичкан, его вины в пропущенном мяче от поляков точно нет.

Неудачно стартовали в Лиге Европы минское «Динамо» и «Витебск». Столичный клуб только в концовке вырвал ничью в Латвии в матче против «Лиепае», а «северяне» пропустили два безответных мяча от финского КуПСа.

У «Шахтера» получилось чуть лучше, если можно считать успехом скромную победу в Солигорске над мальтийским «Хиберниансом» со счетом 1:0.



Второй серьезный экзамен для столичного «Динамо». Теперь на выезде в Бресте!

Молодежь Сергея Гуренко в прошлом туре у себя на поле проиграла БАТЭ. Пожалуй, без шансов. Что могут минчане после автобусных переездов противопоставить команде Марцела Лички, кроме самоотверженности?

Брестчане специально под дерби сделали атмосферное видео. Сама игра будет посвящена белорусским традициям и культуре. Посмотрите.

«Шахтер» должен был приехать 14 июля в Городею, но дату матча по ходатайству клуба перенесли на резервный день, 25 сентября. Также на эту дату был перенесен матч между «Славией» и «Витебском».

«Горняки» тем временем продолжают пополнять свои ряды новыми игроками. Так, на этой неделе «Шахтер» подписал атакующего полузащитника из Албании Аздрена Лулаку.

Минское «Динамо» подписало 13 июля киргизского защитника Валерия Кичина .

Все матчи тура смотрите в прямом эфире VOKA.TV .

12 июля прошли два матча:

«Дняпро-МЧЗ» — РЦОР-БГУ — 3:4

ФК «Минск» — «Ислочь» — 3:3

13 июля было сыграно еще три игры:

«Торпедо» (Минск) — ФК «Гомель» — 1:2

«Неман» — ФК «Слуцк» — 0:0

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ» — 4:1

14 июля завершит тур динамовское дерби в Бресте:

«Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск), 20.45.



Положение в чемпионате после второго дня 15-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 БАТЭ 15 12 1 2 28 6 37 2 Динамо (Брест) 14 11 3 0 32 7 36 3 Шахтер 14 10 1 3 22 11 31 4 Торпедо-БелАЗ 15 8 3 4 22 15 27 5 Ислочь 15 8 2 5 21 18 26 6 Динамо (Минск) 14 8 1 5 20 14 25 7 Неман 15 6 2 7 18 21 20 8 ФК Городея 14 5 5 4 10 12 20 9 Славия 14 5 3 6 17 17 18 10 ФК Витебск 14 4 4 6 13 18 16 11 ФК Слуцк 15 3 5 7 11 24 14 12 РЦОР-БГУ 15 3 5 7 22 38 14 13 ФК Минск 15 2 7 6 18 24 13 14 ФК Гомель 15 3 3 9 23 27 12 15 Дняпро-МЧЗ 15 2 4 9 14 25 10 16 Торпедо (Минск) 15 1 3 11 4 18 6

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Что: «Динамо» (Минск) — «Лиепая», 1-й раунд квалификации Лиги Европы, ответный матч Когда: 18 июля, 19.30 Где: Стадион «Динамо» Сколько: от 4 рублей КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН