Белорус завоевал «бронзу» в метании копья на молодежном ЧЕ

Источник материала: Аргументы и факты

Со второй попытки белорус метнул копье на 80 метров 31 сантиметр. Результат победителя, Ципрана Мжиглода, – 84 м 97 см. Серебряная награда у Александру Новака из Румынии - 81 м 75 см.

Еще одна наша соотечественница, Карина Таранда, не смогла подняться на пьедестал почета в секторе прыжков в высоту, заняв четвертую позицию. Ее результат – 1 м 92 см. Первое место у Юлии Левченко из Украины – 1 м 97 см.