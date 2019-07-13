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Белорус завоевал «бронзу» в метании копья на молодежном ЧЕ

14.07.2019 10:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорус завоевал «бронзу» в метании копья на молодежном ЧЕ
БЕЛТА

Со второй попытки белорус метнул копье на 80 метров 31 сантиметр. Результат победителя, Ципрана Мжиглода, – 84 м 97 см. Серебряная награда у Александру Новака из Румынии - 81 м 75 см. 

Еще одна наша соотечественница, Карина Таранда, не смогла подняться на пьедестал почета в секторе прыжков в высоту, заняв четвертую позицию. Ее результат – 1 м 92 см. Первое место у Юлии Левченко из Украины – 1 м 97 см. 

В активе белорусской сборной четыре медали: «золото» Эльвиры Герман, «серебро» Анастасии Масловой и две «бронзы» Елизаветы Скворцовой и Алексея Котковца. 

Белорус завоевал «бронзу» в метании копья на молодежном ЧЕ
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Третье место в метании копья на ЧЕ (U-23) в Швеции досталось нашему Алексею Котковцу.
 
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