Сбор ягод, прополка, зерноток… Где можно подзаработать летом?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Активности нашей соседки тети Вали (бабушкой ее назвать язык не поворачивается) может позавидовать и молодой. В свои 75 лет она ездит на велосипеде на дачу, ходит в лес за черникой и время от времени подрабатывает у фермеров на прополке или сборе ягод. Не потому, что пенсия маленькая, а чтобы дома не сидеть. «В компании веселее», – отвечает тетя Валя на расспросы любопытных.

Сарафанное радио

Впрочем, не только активные пенсионеры, которым дома не сидится, с готовностью откликаются на возможность подзаработать. В Каменце (как, наверное, и в Высоком, и по району в целом) сформировалась особое сообщество, которое всегда знает, где в данный момент нужны рабочие руки. Некоторые из фермерских хозяйств, постоянно нанимающих людей на сезонные работы, даже не считают нужным давать объявления в газету: достаточно позвонить одному-другому активному члену такого сообщества, и к назначенному времени на поле соберется полный «комплект». Так, к примеру, работает ИООО «Тарэна-Эко», которая у знающих людей проходит под кодовым названием «У поляка». В нашем районе это хозяйство работает много лет, и свой контингент сезонных рабочих у нее давно сформирован. Когда люди нужны, начальник производства делает несколько телефонных звонков, а дальше срабатывает сарафанное радио. Весной нужны были рабочие руки на пикировку овощей. Летом на несколько дней привлекали людей на прополку. Но основной спрос на рабочую силу будет осенью, когда начнется уборка урожая. Тогда на поля хозяйства массово начнут съезжаться люди не только с нашего района, но и из Бреста.





Клубничное лето

Сельскохозяйственная направленность нашего района определяет и специфику сезонных работ: практически все они связаны с выращиванием тех или иных культур. Причем дополнительные рабочие руки в это время нужны как в фермерских хозяйствах, так и в крупных сельхозпредприятиях. Требуются люди на зерноток, на уборку… Но ищущие подработку все же тянутся больше к «частнику». Во-первых, рассчитывается за работу он каждый день. Во-вторых, многих устраивает свободный график: сегодня ты можешь поехать, а завтра у тебя другие планы.

Сколько реально можно заработать «у частника»? Жительница райцентра Надежда Петровна ездила на клубнику в фермерское хозяйство «Млыновское», где платили 35 копеек за кг собранной ягоды. В один день, когда ягода была особенно крупной, заработала более 40 рублей. Каменчанин Александр тоже поучаствовал в уборке клубники, но у фермера, который рассчитывался не за кг собранной ягоды, а за «бадейку», вмещавшую около 6 кг ягод, из расчета 2 рубля 40 копеек. В один день Александр вместе с женой собрали 29 «бадеек». Другой раз на «польском поле» его супруга сама собрала 18 бадеек. А однажды они взяли с собой детей и вчетвером за день заработали 96 рублей. «960 тысяч!» – для внушительности суммы Александр переводит деньги в «старые». Такой приработок – действительно серьезное подспорье для семьи. «Жалко, что клубника закончилась», – вздыхает мой собеседник.





Рабочие руки в дефиците

Зато сезон голубики только начинается. И если уборку малины, смородины и черноплодной рябины фермеры предпочитают проводить с помощью специальной техники, то голубику, которая созревает очень неравномерно, нужно убирать вручную. Ягода эта нынче очень популярная, и плантации ее закладываются солидные. Такие есть и у деревни Дымники. И СООО «Гермес Эко Групп», которому они принадлежат, как раз то и дело дает в нашей газете объявление о привлечении людей на сбор ягод и прополку. Каждое утро в 7 часов из Каменца сюда отправляется автобус. Едет окружными путями, подбирая людей в Кривлянах, а также в Щерчово и Бродах, которые уже на территории Пружанского района. Не так-то просто набрать нужное количество работников. Об этом, к слову, говорили и другие фермеры. Труд это тяжелый, и людям в возрасте, которые располагают свободным временем, он не всегда по плечу, а молодые или заняты на постоянной работе, или, и такое бывает, получив первую «зарплату», на неделю пропадают. Вот и в Дымниках людей на сезонных работах не хватает. Хотя платят прилично: 1 рубль за кг голубики или 20 рублей за «дневку» на прополке. Ягода есть не каждый день. Если хотите поехать именно на голубику, уточняйте, будет ли ее сбор.

Впрочем, на голубике можно заработать и поближе. К примеру, в ЧУП «Западное». Возможность поучаствовать в сборе ягод и немножко подзаработать активно обсуждается молодежью в соцсетях. Платят здесь те же деньги: 1 рубль за кг.

А с августа начнут поспевать яблоки. Та же тетя Валя с подружками еще два года назад ездила на их сортировку под Чернавчицы. Хозяйство оформляло их по договору подряда, и на руки они в день получали по 17 рублей с копейками. Работа для «сезонников» здесь есть до глубокой осени. Правда, тете Вале «на яблоках» не очень понравилось. Говорит, пенсионеров там не очень жаловали и называли «одуванчиками». Но те, кто моложе и покрепче, собираются туда поехать опять. Потому что это реальная возможность подзаработать. У тех, кто хочет, это получается неплохо.

Елена ТРИБУЛЕВА.

Фото из открытых источников.