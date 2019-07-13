В Волковыске прошел праздник электронной музыки

Источник материала: Новости Волковыска

Праздник электронной музыки «Music Fire» под открытым небом в Волковыске собрал большое количество любителей разных стилей и жанров танцевальной музыки.

На шесть часов волковычане погрузились в настоящий праздник ритма, звука и света. Зрелищная программа с визуальными эффектами и световым шоу от FINSKIE studio позволила «оторваться» всем, кто пришел отдохнуть и потанцевать под открытым небом.

Постановочная хореография шоу-балета Е. Якуша, сногсшибательные неоновые представления с танцевальными элементами от EIVA Show, энергичные танцы Go-Go, показательные выступления демонстрирующих мощность физической подготовки акробатов и лазермен задавали тон всему празднику, а заводные горячие миксы и энергичные сеты DJ Modno и DJ Andrew dN завладели танцующей публикой до утра.

Несмотря на прохладную погоду, словно магнитом притягивало любителей электронной музыки к сцене, когда МС проводил конкурсы и батлы повышая температурный режим на танцплощадке. Волковычане остались под впечатлением и расходились с отличным настроением, сообщает сайт волковысского ГДК.







































































