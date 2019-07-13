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Футболисты "БАТЭ" со счетом 4:1 разгромили "Торпедо-БелАЗ"
Источник материала: Интерфакс
Борисовский "БАТЭ" со счетом 4:1 одержал победу над жодинским "Торпедо-БелАЗ" в поединке 15 тура чемпионата Беларуси по футболу.
Матч состоялся вечером 13 июля на "Борисов-Арене".
Точными ударами у "желто-синих" отметились Неманьян Милич, Станислав Драгун, Игорь Стасевич и Максим Скавыш, сообщает официальный сайт
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Борисовский "БАТЭ" со счетом 4:1 одержал победу над жодинским "Торпедо-БелАЗ" в поединке 15 тура чемпионата Беларуси по футболу. Матч состоялся вечером 13 июля на...
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