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Футболисты "БАТЭ" со счетом 4:1 разгромили "Торпедо-БелАЗ"

14.07.2019 10:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Борисовский "БАТЭ" со счетом 4:1 одержал победу над жодинским "Торпедо-БелАЗ" в поединке 15 тура чемпионата Беларуси по футболу.

Футболисты "БАТЭ" со счетом 4:1 разгромили "Торпедо-БелАЗ"

Матч состоялся  вечером 13 июля на "Борисов-Арене".

Точными ударами у "желто-синих" отметились Неманьян Милич, Станислав Драгун, Игорь Стасевич и Максим Скавыш, сообщает официальный сайт "БАТЭ".

 
 
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Борисовский "БАТЭ" со счетом 4:1 одержал победу над жодинским "Торпедо-БелАЗ" в поединке 15 тура чемпионата Беларуси по футболу. Матч состоялся  вечером 13 июля на...
 
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