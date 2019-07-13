Лукашенко поздравил Макрона и народ Франции с Днем взятия Бастилии

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с Национальным праздником Французской Республики, сообщили в президентской пресс-службе в воскресенье.

"Глава государства с удовлетворением отметил положительные тенденции и конкретные результаты белорусско-французского взаимодействия в политической, торговой и гуманитарных сферах. Он также подтвердил готовность к дальнейшим совместным усилиям для реализации имеющегося потенциала отношений между нашими странами", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Уверен, что совместная работа Беларуси и Франции по консолидации международного сообщества в целях поддержания надлежащей архитектуры европейской безопасности способствует укреплению стабильности в регионе и отвечает интересам наших государств", - подчеркнул Лукашенко в поздравительном послании.

Он пожелал Макрону крепкого здоровья и успехов на политической ниве, а французскому народу – мира и благополучия, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.