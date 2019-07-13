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Лукашенко поздравил Макрона и народ Франции с Днем взятия Бастилии
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с Национальным праздником Французской Республики, сообщили в президентской пресс-службе в воскресенье.
"Глава государства с удовлетворением отметил положительные тенденции и конкретные результаты белорусско-французского взаимодействия в политической, торговой и гуманитарных сферах. Он также подтвердил готовность к дальнейшим совместным усилиям для реализации имеющегося потенциала отношений между нашими странами", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Уверен, что совместная работа Беларуси и Франции по консолидации международного сообщества в целях поддержания надлежащей архитектуры европейской безопасности способствует укреплению стабильности в регионе и отвечает интересам наших государств", - подчеркнул Лукашенко в поздравительном послании.
Он пожелал Макрону крепкого здоровья и успехов на политической ниве, а французскому народу – мира и благополучия, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с Национальным праздником...
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