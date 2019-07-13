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Меркель назвала покушавшихся на Гитлера образцами для подражания

14.07.2019 10:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Канцлер отметила, что послевоенная конституция Германии, возможно, не появилась бы без таких действий.


Ангела Меркель (фото - ЕРА)


Канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии 75-й годовщины покушения на нацистского диктатора Адольфа Гитлера призвала к решительному сопротивлению растущему правому экстремизму в Германии. Об этом сообщает DPA.

20 июля, по мнению канцлера, должно стать днем памяти всех, кто противостоял господству нацистского режима.

Меркель сказала, что считает организаторов покушения на Гитлера 20 июля образцами для подражания. "Они показали, что следуют своей совести и тем самым формируют часть истории Германии, которая в противном случае была бы определена исключительно мраком национал-социализма", - сказала она.


Меркель заявила, что Германия в долгу перед ними, поскольку послевоенная конституция страны, возможно, не появилась бы без таких действий.

20 июля 1944 года Клаус Шенк Граф фон Штауффенберг организовал взрыв бомбы с целью убить Гитлера. Попытка провалилась -Гитлер отделался легкими травмами. Штауффенберг и около 200 его соратниковбыли казнены нацистами.
 
 
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Канцлер отметила, что послевоенная конституция Германии, возможно, не появилась бы без таких действий.
 
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