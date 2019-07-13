Музыканты золотого состава «Песняров» рассказали о юбилее и причинах распада ансамбля









Большинство заданных вопросов касалось юбилея коллектива.





– Для молодого поколения белорусских артистов и музыкантов «Песняры» это не просто ансамбль, а музыкальное течение, у истоков которого стоял Владимиро Мулявин, – сказал Роман Козырев. – Направление в аранжировке белорусской народной песни, такое современное видение фолк-роковой музыки. И мы, молодое поколение ансамбля, стараемся продолжать и развивать эти традиции, делая новые песни и программы.





У артистов спросили, как они относятся к существованию нескольких составов «Песняров», каждый из которых считает себя правопреемником легендарной группы?





– Когда пришло время праздновать 50-летие ансамбля, мы постарались собрать максимальное количество людей, которые работали в нем, – сказал Роман Козырев. – Мы разговаривали и с Валерием Дайнеко, и приглашали в полном составе коллектив «Белорусские песняры». Но, к сожалению, не все отозвались. И мы не нашли точек соприкосновения: возникли и организационные, и финансовые вопросы. Были и ультиматумы с их стороны. Что от нас зависело, мы сделали. И это вы увидите сегодня на сцене в Витебске.





Однако, судя по всему, все делают общее дело. Леонид Борткевич вспомнил, что Мулявин замышлял этот коллектив, чтобы белорусская народная песня шла по всему миру: «И очень отрадно, что молодые ребята продолжают наш путь».









Прозвучал вопрос, не планируют ли два состава «Песняров» объединиться?





– Я не думаю, что стоит это делать, – искренне сказал Леонид Борткевич. – Другое дело, совместные выступления. Вот у нас будет концерт в Минске , посвященный 50-летию ансамбля, там бы я объединил всех.





Журналисты интересовались, почему золотой состав ансамбля в свое время распался?





– В нашем ансамбле стартовое десятилетие царила потрясающая обстановка, – вспомнил Борткевич. – Первым исполнителем «Беловежской пущи» у нас был Юра Денисов – киевский парень. Но когда мы впервые собрались ехать в капстрану (на фестиваль в ФРГ), выяснилось, что Юра невыездной и нужно искать человека, который спел бы эту песню. Взяли Дайнеко, и сразу началось какое-то брожение в коллективе. К тому времени я поступил в ГИТИС, поэтому ушел. Это честно.





– А я уехал заграницу, – добавил Анатолий Кашепаров.



